Video og billeder: Unge kom op på lakridserne

Vestegnen - 06. december 2017 kl. 17:31 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Det her ser spændende ud, og det kunne jeg måske godt tænke mig. Og så kan man jo altid læse videre.«

Hos flere unge var der begejstring, da de blev vist rundt hos lakridsproducenten Johan Bülow på Avedøre Holme og fik set, hvad de kan bruge en produktør-uddannelse til.

Så det er slet ikke umuligt, at et hold produktør-elever snart kan starte på Next i Ishøj.

Behov for arbejdskraft Det er generelt lidt op ad bakke at få de unge til at tage en erhvervsuddannelse. Og når det kommer til de industri-rettede erhvervsuddannelser, ser det endnu sværere ud - på trods af at virksomhederne på Vestegnen står klar med elevpladser og gode jobmuligheder efter uddannelsen.

Det har nu fået Next Uddannelse København til at reagere.

Tirsdag tog Next en gruppe unge fra produktionsskoler i blandt andet Solrød, Hvidovre, Taastrup, Greve, Ishøj og Glostrup med på en bustur, hvor der både var besøg på virksomheder og på Next i Ishøj.

»Det er afgørende, at danske virksomheder får den arbejdskraft, som de har behov for, og derfor prøver vi nu at gøre noget anderledes for at sikre, at der er i fremtiden er den faglærte arbejdskraft, der skal til,« fortæller Tanja Bundesen, der er områdechef i Next Uddannelse København.

»Vi vil elske at have jer« På turen besøgte eleverne to vidt forskellige virksomheder - vægproducenten Triplan i Ishøj og lakridsproducenten Johan Bülow i Hvidovre. Det er to virksomheder, der er interesserede i at få de unge ind i produktionen.

»Vi har i forvejen en del elever på forskellige fagområder, så for os er det ikke fremmed at få unge ind i virksomheden,« fortæller Tage Kusk, der er teknisk direktør hos Johan Bülow.

Lakridsproducenten beskæftiger samlet cirka 250 ansatte, heraf de cirka 100 i virksomheden i Hvidovre.

Under besøget fik eleverne et indblik i produktionen - fra den varme lakrids produceres, køles ned og hugges i stykker, og til de færdige lækkerier fyldes på dåser.

»I vil elske at være her - og vi vil elske at have jer,« var beskeden fra teknisk direktør Tage Kusk.

Han fortalte, at virksomheden har alle typer ansatte, og at de kommer fra ti lande.

Og jo, fri lakrids er faktisk et personalegode hos Johan Bülow.

»Faktisk vil vi gerne have, at medarbejderne spiser vores produkter. Det er jo med til at sikre kvaliteten,« siger Tage Kusk.

»De fleste vil gerne vide, hvad de kommer til at arbejde med, hvis de tager en uddannelse. Det er forståeligt, og derfor er vi glade for, at virksomhederne gerne vil åbne dørene og på den måde hjælpe os med at gøre de unge lidt klogere,« siger Tanja Bundesen.

Uddannelse til Ishøj Turen tog udgangspunkt i produktør-uddannelsen, der er en relativt ny industriuddannelse, som i dag kun eksisterer i Jylland. Det vil Next gerne ændre på og har gjort produktør til en af flere industriuddannelser, som skolen satser på at få op at køre i Ishøj.

»Produktøren er industriens alsidige medarbejder, og det er kompetencer, som virksomhederne er interesserede i at tilknytte,« siger Tanja Bundesen.

Optimismen finder Next blandt i, at både Johan Bülow i Hvidovre og Triplan i Ishøj har meldt ud, at de er klar til at tage en produktør-elev. Det samme gælder for 11 andre industrivirksomheder på Vestegnen.

Med på turen var også Socialdemokratiets erhvervsuddannelsesordfører Mattias Tesfaye, der er kendt for at kæmpe for erhvervsuddannelserne, særligt på Vestegnen, hvor han er valgt til Folketinget.

»Vi mangler faglærte, og det betyder, at flere virksomheder ikke længere kan følge med efterspørgslen. Derfor skal vi have flere unge ind på erhvervsuddannelserne,« siger Mattias Tesfaye og forklarer videre:

»Ved at starte produktør-uddannelsen i Ishøj har Next påtaget sig en vigtig opgave med at gøre det lettere for en gruppe af Vestegnens unge at tage en erhvervsuddannelse. Hvis jeg kan hjælpe med at sprede det budskab, gør jeg det gerne,« siger han.