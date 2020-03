Se billedserie Kirkerne i Ishøj når ud i sognet ved blandt andet at livestreame gudstjenester. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Video og billeder: Opmuntrer åndline: Kirke når ud digitalt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video og billeder: Opmuntrer åndline: Kirke når ud digitalt

Vestegnen - 28. marts 2020 kl. 19:38 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ipad, fire salmebøger og musik via en mobil. Med disse få hjælpemidler nåede sognepræst Ane Øland Bækgaard ud live til 300 mennesker med en meditations-gudstjeneste allerede dagen efter, at statsministeren bad alle om at blive hjemme. Efterfølgende er optagelsen set 1400 gange. Og Ishøjs tre kirker fortsætter med at række ud til sognet via digitale hilsner og livestream.

Det føles overraskende naturligt. For hvad er det værste, der kan ske? Det vigtigste er at nå ud.

Ipaden står lænet op ad fire salmebøger. Tændt og klar. Og sognepræst Ane Øland Bækgaard er fattet og nærværende, da hun indleder meditationsgudstjenesten "Ro til tro" i et tomt kirkerum. Musikstykkerne undervejs kommer fra hendes mobil frem for orglet. Hun henvender sig til en skærm og må tænke sig til ansigter. Men de er derude.

Lukket ned Ishøjs kirker er i øjeblikket lukket ned som følge af myndighedernes anvisninger om at holde afstand grundet corona-epidemien.

Men allerede dagen efter statsministeren beder alle danskere om at blive hjemme og undgå unødig fysisk kontakt af smittehensyn, står Ane Øland Bækgaard i sin præstekjole i Ishøj Kirke og mærker nærværet af kirkens sognebørn. Hun ved, de er der, selvom hun ikke kan se dem. For ipaden viser, hvor mange der følger livestreamingen undervejs.

300 personer når forbi i de 38 minutter, præsten sender fra kirken. Og efterfølgende er optagelsen set mere end 1400 gange på Ishøj Kirkers facebookside.







Dagens hilsen Udover livestream har Kirkerne i Ishøj indført "Dagens hilsen", som bliver slået op hver dag på kirkernes fælles facebookside. Her byder alle fem præster ind på skift. Det kan være med en salme, en hilsen fra biskoppen, en detalje fra kirkerummet, eller en opfordring om at passe på parforholdet, mens alle går derhjemme.

På samme vis har en af organisterne indspillet musik, og underviseren i babysalmesang kommer også med et indlæg. Det hele bliver sendt til kirkernes kommunikationsmedarbejder, der fordeler hilsenerne ud som facebook-opslag på de enkelte dage.

At ty til sociale medier og tænke i alternative løsninger ligger lige for hos personalet i Ishøjs kirker ifølge Ane Øland Bækgaard.

- Vi har spurgt os selv: hvad kan vi gøre for at vise, at vi som kirke og præster er til stede og får bredt budskabet, om at Gud er her, siger sognepræsten.

Hun har også selv ringet rundt til nogle af de ældre i sognet for at høre, hvordan de har det, når nu hun ikke ser dem i kirken. Alle præsterne er tilgængelige via telefon eller mail, selvom kirkerne er lukket ned. For folk har brug for at lufte deres bekymringer og føle samhørighed. Særligt i en krisetid, og også selvom det sker på afstand.

- Vi som kirke er en modvægt til en situation og tid med uro og panik. Vi kan tilbyde fred, ro, fællesskab, kærlighed, lys og budskabet om, at det nok skal gå, siger Ane Øland Bækgaard.

Stormen på havet Igen søndag stod hun klar i Ishøj Kirke og livestreamede en andagt med karakter af højmesse, og næste søndag den 29. marts tager en af hendes præstekollegaer over med livestream fra Vejleå Kirke.

For som Ane Øland Bækgaard udtrykker det, så er der brug for kirken i en krisesituation. Til meditationsgudstjenesten læste hun historien om stormen på havet, hvor de skræmte disciple er i en båd med Jesus, der er helt rolig.

- Den tekst er en pendant til den nuværende situation. Det handler om ens indstilling, om man er bekymret, i panik eller tager det roligt. Uanset hvad skal det nok gå. Gud er med os, og vi skal sørge for hinanden i fællesskab, siger sognepræsten.

- Helt grundlæggende sker der to ting med mennesket, når vi er i en krisesituation. Først tænker vi på overlevelse. Det er derfor nogle går ud og hamstrer, mens andre peger fingre af det. Men den sidste uges tid har vi set noget andet: der er fællessang, folk hjælper hinanden med at købe ind. Dét menneske er skabt i Guds billede, fordi det virkelig vil fællesskabet. Vi vil så gerne livet, også med hinanden, og der har vi et ansvar som kirke om at nå ud, siger Ane Øland Bækgaard.

Bliver rørt af salme Under den første livestream fra meditationsgudstjenesten er den eneste person, der fysisk er med hende i kirken, kollegaen sognepræst Michael Rønne Rasmussen. Så de er to til at synge salmerne.

Da de når til aftenens sidste salme "Sig langsomt månen hæver", rømmer Ane Øland Bækgaard sig. For hun er rørt. Især salmens sidste sætning rammer hende: "Se nådig til min slummer, og trøst mig i min kummer, og trøst min syge nabo med," lyder ordene.

I kommentarfeltet på streamingen viser følgerne deres tilstedeværelse. Mange skriver tak og opmuntrende kommentarer.

"Dejligt at være åndline med dig", lyder en af dem.

Hvis man vil se eller gense tidligere livestreams og Ishøj Kirkernes daglige digitale hilsner, så følg med på facebook-siden "Ishøj Kirker".