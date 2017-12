Se billedserie Meget minutiøst får Det Gyldne Brøds konditorelev Laura glasuren på kransekagen forud for nytårsaften. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Video og billeder: Mød en kransekage-bager

Vestegnen - 26. december 2017 kl. 13:47 Af Lisbeth Jansen

For mange hører kransekage med til nytår og årets allersidste timer eller blot minutter. Hos Det Gyldne Brød i Vallensbæk bliver der i forbindelse med nytårsaften produceret kransekager lavet af mellem 150 og 200 kilo masse. Bagermesteren og hans personale giver et indblik i, hvad der er vigtigt, når de laver kransekage.

Den færdigblandede marcipanfarvede masse løftes af kyndige hænder fra metalbakker over i en maskine på hjul, som går under navnet kransekagemaskinen. Et låg skrues fast, en knap tænder maskinen og ud af otte store tyller kommer synkrone lange striber ubagt kransekage - vel at mærke med det traditionelle trekantede tværsnit.

I samme sekund bagepladen er fuld, skærer bagermester Kim Sundgaard dejen til med en aflang dejskraber i metal.

Ved to arbejdsborde få meter væk tager konditoren Birger og konditoreleven Laura over. Her former de stængerne til kranse, inden kagerne bages i ovnen, og på de bagte kranse påfører de tynde striber af hvid glasur ved hjælp af et kræmmerhus af bagepapir og en ordentlig omgang rutine.

I bageriet hos Det Gyldne Brød i Vallensbæk er personalet i gang med at gøre klar til en af årets højtider i form af nytår.

Bagermester Kim Sundgaard lægger vægt på, at kvaliteten er i orden. Og at man får, hvad man betaler for.

Han fortæller, at hans bageri i forbindelse med nytårsaften laver 150-200 kilo kransekagemasse om til cirka 150 toppe, ure og derudover også konfekt og stænger.

»Vi venter så længe som muligt med at bage kransekagen, for så får man bid i den, og det er et kvalitetstegn, at kransekagen ikke er blød. Langt det meste bager vi af torsdag og fredag før nytår, så det er klar til søndag,« siger Kim Sundgaard.

Han tilføjer, at kransekagen efter nytår holder sig bedst på køl eller frys. Lader man den stå i stuetemperatur, tørrer den hurtigt ud.

Traditionel eller med et tvist »Kransekage er en tradition til nytår, og traditioner er vigtige for en bager, for så husker kunderne at komme forbi i den anledning,« siger bagermesteren.

Baseret på hans 30 års erfaring inden for faget, er kransekage stadig en populær nytårsspise. Kim Sundgaard peger på, at man som tommelfingerregel kan sige, at 80 procent vil have den traditionelle kransekage til nytår, mens 20 procent ønsker noget nytænkt med eksempelvis marmelade eller lakrids som én af ingredienserne.

De rette råvarer Hovedingrediensen i kransekage er mandelmasse, og på bageriet i Vallensbæk bruger man en ekstra god én fra Odense Marcipan, kaldet »Mandelråmasse Valencia«. For kendere er det lige lidt bedre end XX-udgaven.

»Udgangspunktet for en god kransekage er at købe den rigtige masse. Der findes flere forskellige, men vi bruger den, der hedder Valencia, der ligger lidt højere i kvalitet end XX. Hos os kommer vi 500 gram sukker på et kilo ren masse. Andre gør det anderledes. Men den her kombination passer til vores kvalitet og til vores kunder. En anden detalje er, hvornår kransekagen er bagt i forhold til, hvornår den skal spises,« siger Kim Sundgaard, der også kommer ind på, at kransekage helst ikke skal være alt for sød.

»Faldgruben er, hvis man kommer for meget sukker i massen, så kan man lige så godt kalde det for sukkerkage. I selve processen er det let at lave kransekagen,« siger han.

Nemt og svært Noget af det, der er vanskeligt i forhold til kransekage, er at pynte kagen med glasur og at sætte den stabilt sammen til eksempelvis et tårn. Hos Det Gyldne Brød ligger den opgave hos konditoren og konditoreleven.

»Det er øvelse, øvelse, øvelse,« siger konditoreleven Laura om at lægge glasur på kransekagerne, så det bliver perfekt.

Hun tilføjer:

»Det svære er, at glasuren kan knække. Det er ikke nemt at lave, men det er sjovt.«

Hun er selv meget grundig med at lægge glasuren på. Over for hende går det lidt hurtigere for konditoren Birger.

»Det er rutine at lave. Men det er klart, at det er anderledes, og det er rart at lave noget andet end det daglige arbejde,« siger han.

Kort om kransekage Kransekage er en skandinavisk tradition, der på grund af de dyre ingredienser anvendes til særligt festlige lejligheder, særligt nytårsaften, hvor den typisk nydes med et glas champagne ved midnat.

Kagen består af marcipan, sukker og æggehvider.

Marcipanen blev opfundet i det gamle Persien (nu Irak og Iran). Europæerne tog marcipanen til sig i middelalderen, hvor man bagte småkager af den. Så gik den af mode, men i slutningen af 1700-tallet bagte en københavnsk konditor ringe af kransekage og modellerede et overflødighedshorn til et stort taffel. Sådan blev kransekagen til en dansk specialitet.