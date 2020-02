Video og billeder: Mand anholdt efter sprængning i grønt område

Politiet har tirsdag anholdt en 35-årig mand, som sættes i forbindelse med en sprængning i et grønt område i Albertslund fredag aften.

På Twitter oplyser Københavns Vestegns Politi, at man i forbindelse med efterforskningen ransager en adresse i Lærkens Kvarter i Albertslund.

Politiet er tilbageholdende med oplysninger, men skriver, at der skulle være tale om sprængning af et endnu ukendt materiale. Det skulle være foregået i et grønt område ved Kongsholmsbjerget fredag aften.

Politiet oplyser, at Forsvarets ammunitionsryddere, også kaldet EOD, bistår med ekspertise.

På Twitter skriver politiet, at man på nuværende tidspunkt ikke vil komme med yderligere oplysninger om sagen.