Se billedserie Der er indrettet et unikt laboratorium på det nye Dansk Hovedpinecenter. Her kan læger og bioanalytikere blandt andet teste patienternes smertefølsomhed, undersøge ømme muskler med ultralydsskanning og også med ultralyd måle bag øjet for tegn på forhøjet tryk i hjernen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Video og billeder: Glostrup vil stoppe hovedpinen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video og billeder: Glostrup vil stoppe hovedpinen

Vestegnen - 01. marts 2018 kl. 14:27 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Jeg er imponeret. Det er banebrydende.«

Sådan lød det fra regionsformand Sophie Hæstorp Andersen, da hun onsdag den 28. februar indviede det nye Dansk Hovedpinecenter på Rigshospitalet i Glostrup.

Rigtig mange var mødt frem til åbningen af hovedpinecentret, som også på verdensplan er enestående.

Det 2.200 kvadratmeter store hovedpinecenter er placeret ved siden af hovedindgangen til Rigshospitalet i Glostrup. Der er ikke alene tale om et moderne og bæredygtigt byggeri - der er også indrettet til de særlige behov, som hovedpinepatienter har. Dansk Hovedpinecenter i Glostrup er det første i verden bygget specielt til hovedpinepatienter.

Lige fra begyndelsen har man spurgt brugerne til råds, og det har blandt andet betydet, at der har været stort fokus på at undgå støj, fordi mange hovedpinepatienter er meget lydfølsomme. Når man er inde i bygningen, fornemmer man en lyd, der er mere dæmpet end normalt. Man vil blandt andet opleve trapper og vægge, der er beklædt med træ.

Bygningen er også tegnet, så der kommer meget naturligt lys ind. Det er både bæredygtigt og skånsomt overfor de hovedpinepatienter, som er generet af skarpt, kunstigt lys. Loftslyset kan dæmpes elektronisk, og vinduerne kan helt eller delvist mørklægges.

Dansk Hovedpinecenter skal være en spydspids i behandlingen og forskningen inden for hovedpine.

»Hovedpine er en folkesygdom, og hovedpine kan for nogle være invaliderende,« sagde Sophie Hæstorp Andersen ved indvielsen. I det hele taget er hovedpine samlet set et kæmpe problem - både for den enkelte, hvor hovedpinen er en udfordring i det daglige, og for samfundet, fordi sygdommen betyder mange sygedage.

»Det påvirker din livskvalitet voldsomt, hvis du lider af kronisk eller tilbagevendende hovedpine. Desværre er der rigtig mange mennesker, der lider af denne folkesygdom. Derfor er jeg meget glad for, at vi nu kan tilbyde de hårdest ramte patienter en behandling, hvor forskning og behandling går hånd i hånd. Vi vil have et sundhedsvæsen, der er styret efter patientens behov, og det får vi her - også på den måde, bygningerne er indrettet på,« sagde Sophie Hæstorp Andersen.

Unikt laboratorium Det nye byggeri skal styrke rammerne for både patientbehandling og forskning.

Forskning, diagnostik og behandling er nu samlet samme sted, og det er en af de store styrke, idet klinikere og forskere nu kan udveksle ideer og viden langt lettere.

I det nye hovedpinecenter er der indrettet et unikt laboratorium, der skal bruges til diagnostiske tests af hovedpinepatienter og til at følge patienternes behandling over tid.

Ved hjælp af en række diagnostiske test vil laboratoriet karakterisere hovedpinepatienterne mere præcist med henblik på skræddersyet, tværfaglig behandling for den enkelte patient.

I laboratoriet kan læger og bioanalytikere blandt andet teste patienternes smertefølsomhed, undersøge ømme muskler med ultralydsskanning og også med ultralyd måle bag øjet for tegn på forhøjet tryk i hjernen.

Alt sammen giver det bedre mulighed for, at den enkelte patients medicin og behandling bliver så målrettet som mulig.

Det er første gang på verdensplan, der er etableret denne type laboratorium til hovedpinepatienter. Forskning i kroppens reaktioner ved migræne og anden alvorlig hovedpine er et af de områder, hvor Dansk Hovedpinecenter er førende.