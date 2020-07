Artiklen: Video og billeder: Alvorlige hændelser: Politi undersøger to knivstikkerier

Opdateres: Vestegnens Politi var søndag aften og nat massivt til stede i forbindelse med en hændelse på Ishøj Strandvej, og det samme var Midt- og Vestsjællands Politi i Hundige Havn.

På Ishøj Strandvej var der flere ambulancer og politibiler.

Vestegnens Politi oplyser, at der har været et knivstikkeri på Ishøj Strandvej.

Vestegnens Politi havde afspærret Ishøj Strandvej på strækningen mellem Ishøj Stationsvej og Vejleåvej. Omkring klokken 00.30 natten til mandag blev vejen åbnet igen.

En bil, der har skader på fronten, og hvor flere ruder er smadret, havde politiets opmærksomhed. Umiddelbart tyder det ikke på et "almindeligt" færdselsuheld.

En ambulance er set køre fra stedet med udrykning.

Vestegnens Politi har bekræftet, at der var tale om et knivstikkeri, men har endnu ikke oplyst noget om de nærmere omstændigheder, eller om en eller flere personer er blevet ramt.

Vestegnens Politi oplyser mandag morgen, at man forventer at frigive yderligere oplysninger mandag formiddag.

Midt- og Vestsjællands Politi meldte også søndag aften ud, at der havde været et knivstikkeri på Hundige Havn, der ikke ligger langt fra gerningsstedet på Ishøj Strandvej.

Her blev én person stukket med kniv, og vedkommende er ikke i livsfare, siger Henrik Olesen, vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, natten til mandag til Ritzau.

Han vil ikke oplyse yderligere om den tilskadekomne person eller selve hændelsen, der blev anmeldt klokken 19.30.

Ingen personer er endnu anholdt i sagen.

- Men vi har en kraftig mistanke om, hvor vi skal søge henne, siger vagtchefen til Ritzau.

Det er lige nu uklart, om de to knivstikkerier har forbindelse til hinanden, eller det var tilfældigt, at de to knivstikkerier skete så kort tid efter hinanden og med få kilometers mellemrum.

Ifølge Ritzau er ofrene for begge knivstikkerier bragt til Rigshospitalets traumecenter.

Hos Københavns Politi bekræfter vagtchef Henrik Stormer, overfor Ritzau at man er til stede ved Rigshospitalet for at bevogte stedet.

Både Vestegnens Politi samt Midt- og Vestsjællands Politi beder om, at vidner henvender sig. Det kan ske på telefon 114 eller telefon 43861448.