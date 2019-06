Sagen mod den 35-årige Brøndby-fan er en udløber af de uroligheder, som opstod efter kampen søndag den 4. november 2018 på Brøndby Stadion. Billedet her er fra politiets indsats, men er ikke fra den konkrete episode. Foto: Michael Rosengaard Foto: BRAND-ISHOJ.DK

Video i retten: Dømt for at kaste sten

Vestegnen - 26. juni 2019

En 35-årig mand fra Brøndby er idømt seks måneders ubetinget fængsel for at have deltaget i optøjer efter fodboldkamp på Brøndby Stadion. Manden nægter sig skyldig og ankede dommen på stedet.

En overvågningsvideo spillede en central rolle, da Retten i Glostrup forleden skulle afgøre en sag om vold mod politiet.

Der var ikke tvivl om, at det som blev vist på skærmene i retssalen, var pivulovligt. En mand, der er maskeret, kaster en sten mod politifolk, som forsøger at få styr på de optøjer, som fandt sted efter kampen mellem Brøndby IF og FCK søndag den 4. november 2018.

Det afgørende spørgsmål i retten var, om det var den 35-årige mand på anklagebænken, der var på videoen - og dermed kastede stenen.

Nej, sagde manden selv. Det var ikke mig.

Jo, sagde anklagemyndigheden hos Vestegnens Politi. Personen i videoen er den 35-årige Brøndby-fan.

Den juridiske dommer og de to domsmænd, der behandlede sagen i Retten i Glostrup, var enige om, at det er den 35-årige, som optræder på videoen. De kendte ham skyldig og straffede ham med seks måneders ubetinget fængsel.

Den 35-årige mand nægter sig skyldig og ankede dommen på stedet. Dermed ligger den endelige afgørelse i Østre Landsret.

»Jeg holdt mig væk«

Urolighederne udspillede sig efter kampen på Brøndby Stadion, og var koncentreret i området ved en bodega på Bygaden / Seminarievej i Brøndbyvester. Her blev containere sat i brand og der blev brugt kasteskyts mod politiet.

Den 35-årige forklarede i retten, at han ikke havde deltaget aktivt i disse uroligheder. Han er Brøndby-fan, og ser de fleste hjemmekampe, stående på fanafsnittet Sydsiden - også denne kamp. I pausen var han kortvarigt forbi fanzonen efter en forfriskning.

Efter kampen gik han ud fra stadion, for at køre en kammerats datter hjem til Hvidovre. Efterfølgende kørte han tilbage til bodegaen på Bygaden, som er et kendt tilholdssted for Brøndby-fans, og hvor han kender mange. Mens han sad inde på bodegaen kunne han godt høre råben og skrigen ude på gaden, og da han opdagede urolighederne, gik han ud for at flytte sin kammerats bil, så der ikke skete noget med den.

Den 35-årige fortalte også, at han hele tiden holdt sig væk fra uroen, og at han hverken var maskeret eller kastede med noget.

Det kom under sagen frem, at den 35-årige ikke er kendt af politiet for tidligere at have forårsaget ballade i forbindelse med fodboldkampe på Brøndby Stadion.

»Det er den samme mand«

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi mente noget andet.

Videoen var optaget dels i fanzonen, dels ved urolighederne omkring bodegaen. Og alt peger på, at det er den samme mand, idet der er et klart sammenfald i signalementet.

Under politiets efterforskning af urolighederne, modtog en såkaldt fodboldspotter fra Vestegnens Politi et still-billede fra videoen i sin mailboks. Billedet stammede fra overvågningsvideoen, optaget i fanzonen.

Fodboldspotterne arbejder i fan-miljøet i Brøndby, og forsøger gennem dialog og relationer at forebygge, at der opstår ballade. Politibetjenten satte navn på personen, og blandt andet derfor blev den 35-årige mand tiltalt.

Da den samme politibetjent vidnede i retssagen og nu så videoen, gik han fra at være ét hundrede procent sikker, og til at være omkring 90 procent sikker.

Den 35-årige mands forsvarer bestred ikke, at manden på videoen ligner den 35-årige. Forsvareren var dog, på trods af ligheden, overbevist om, at den 35-årige ikke er identisk med manden i overvågningsvideoen.

Forsvareren mente ganske enkelt ikke, at anklagemyndigheden havde ført tilstrækkeligt bevis for, at den 35-årige er den samme, som kastede en sten mod politiet.

- Min klient er ikke den rigtige gerningsmand, sagde forsvareren.

Retten i Glostrup mente noget andet.

Dommer og domsmænd mente, at der forelå de nødvendige beviser, og at den 35-årige anklagede i tilstrækkelig grad ligner personen på videoen.

Det blev blandt andet fremhævet, at den 35-årige mand er venstrehåndet - nøjagtig som personen på videoen, der kaster stenen med venstre hånd mod politiet. Desuden blev det fremhævet, at politibetjenten, som vidnede, også var ganske sikker.

Dermed blev den 35-årige Brøndby-fan dømt skyldig i grov vold mod politiet, og for at have maskeret sig.

Den 35-årige fik tidligere i år en fire-årig karantæne mod at komme til Brøndbys kampe. Også denne afgørelse fra Retten i Glostrup er blevet anket til Østre Landsret.