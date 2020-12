Video: Unge pågrebet efter fyrværkeri-bekydning

Flere politipatruljer blev onsdag aften tilkaldt efter at unge havde skudt efter forbipasserende samt hinanden med bomberør og raketter. Det var beboere på Hvidovrevej i Hvidovre som følte sig generet af en gruppe unge og slog alarm.

Det lykkedes politiet at få fat i tre af de unge - to drenge på 14 år og en på 15 år.

Den 15-årige blev taget med på politistationen og blev sigtet for i grov kådhed at have bragt andre menneskers liv og helbred i fare.

Der blev skrevet en rapport på de to 14-årige, hvorefter de blev bragt hjem til deres forældre, mens den 15-årige på stationen blev afhentet af sine forældre.

- Vi kører derud med en patrulje, og så bliver der skudt efter patruljevognen. Så kommer der flere politipatruljer til, og de unge løber i alle retninger, fortæller vagtchef Torben Wittendorff fra Københavns Vestegns Politi

- Vi får fat i to, som efterfølgende bliver genkendt for at have skudt med noget fyrværkeri - ikke mod politiet, men mod nogle af de andre, siger vagtchefen.

Det var et vidne på stedet, som ringede til politiet og anmeldte episoden, som fandt sted ud for Hvidovrevej 222. Anmeldelsen tikkede ind klokken 23.19.

Ingen kom ifølge politiet til skade ved beskydningen.