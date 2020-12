Video: Unge beskød politi med fyrværkeri

En politipatrulje blev onsdag aften beskudt med bomberør og raketter. Patruljen var rykket ud, fordi beboere i området af Hvidovrevej i Hvidovre følte sig generet af en gruppe unge, der skød fyrværkeri af.

Det lykkedes politiet at få fat i tre af de unge - to drenge på 14 år og en på 15 år.

Den 15-årige blev taget med på politistationen og blev sigtet for i grov kådhed at have bragt andre menneskers liv og helbred i fare. Det oplyser Vestegnens politi.

Der blev skrevet en rapport på de to 14-årige, hvorefter de blev bragt hjem til deres forældre, mens den 15-årige på stationen blev afhentet af forældrene.

Ingen kom ifølge politiet til skade ved beskydningen. Politiet modtog anmeldelse om fyrværkeri-skyderiet klokken 23.19.