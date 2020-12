Video: Stor vej på Vestegnen påvirkes af letbanearbejde

I et godt stykke tid - faktisk helt frem til marts/april 2022 - skal trafikanterne leve med, at der kun er et spor i hver retning. Det giver forøget rejsetid og risiko for kødannelse i myldretiderne, oplyser projektleder Niels Brock fra Hovedstadens Letbane.

Han opfordrer til, at de trafikanter som har mulighed for at rykke deres tidspunkt for, hvornår de kører, bør gøre det - både for selv at komme lettere igennem, og for at hjælpe de trafikanter, som ikke har mulighed for at rykke på tidspunktet for, hvornår de skal køre mellem hjem og arbejde.