Video: Hvad sker der ved stationen?

Hovedstadens Letbane har været en tur forbi Glostrup Station for at få en status på de mange aktiviteter, der er i gang. Det er der kommet en lille film ud af, hvor byggeleder Cihad Dönmez fortæller om anlægsarbejdet hen over efterår og vinter.

I filmen kan man se, at Hovedstadens Letbane i øjeblikket laver betonstøbninger til de bærende konstruktioner til letbanebroerne. Der er nedrevet bygninger ved stationen og anlagt store sandbunker i området for at lave en såkaldt forbelastning der, hvor de kommende letbanespor skal løbe. Det betyder, at man komprimerer jorden, så den bliver stabil at bygge på, når man senere skal bygge selve letbanen.