Se billedserie Kommerciel direktør Kasper Larsen og bogtrykker Kristian Karlsen kvalitetstjekker et ark med McDonald?s bakkeservietter. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Vi ville ikke redde verden - vi ville redde virksomheden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vi ville ikke redde verden - vi ville redde virksomheden

Vestegnen - 11. februar 2020 kl. 06:49 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rigtig mange har stiftet bekendtskab med KLS PurePrint - uden at vide det.

Trykkeriet på Avedøre Holme i Hvidovre trykker nemlig de bakkeservietter, som bruges i McDonald's restauranterne i Danmark, Sverige, Norge og Finland. KLS PurePrint trykker konstant millioner af de bæredygtige bakkeservietter, der er underlag for alt fra børnemenuer til burgere.

Da Vestegnen besøger virksomheden, er en af de store trykmaskiner netop i gang med at trykke bakkeservietter - med en hastighed på 100.000 bakkeservietter i timen!

McDonald's er ikke den eneste virksomhed, der ønsker bæredygtige tryksager. På kundelisten er også Zoologisk Have, Roskilde Festival, Coop, Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Naturfredningsforening, kunstmuseet Arken i Ishøj, Hvidovre Kommune og Glostrup Kommune.

Efterspørgslen på tryksager, der er ét hundrede procent biologisk nedbrydelige og ét hundrede procent fri for skadelige kemikalier, er stigende, og derfor er der også vækst hos KLS PurePrint, som i dag beskæftiger cirka 45 medarbejdere, der arbejder i tre -eller fire-holds skift.

Ny kurs var vejen til vækst For at forstå den rejse, som KLS PurePrint har været på, skal man tilbage til omkring 2007.

Den familieejede virksomhed KLS Grafisk, der blev grundlagt i 1946, var i slutningen af 1990'erne flyttet fra Fabriksparken i Albertslund til Avedøre Holme i Hvidovre for at få mere plads.

Markedet for tryk kom dog under et hårdt pres op gennem 00'erne.

- For ti år siden var der vel omkring 2000 offset trykkerier af vores slags. I dag er der omkring 80 tilbage, forklarer Kasper Larsen, der er kommerciel direktør i KLS PurePrint og fjerde generation i firmaet.

I 2007 så man ind i en dyster fremtid. Hvis ikke man valgte en ny vej, kunne virksomheden risikere at smuldre.







Den nye vej blev at satse på miljørigtige og klimavenlige tryksager. Og man gjorde det 112 procent.

- Vi har nok fået et andet syn i dag, men da vi lagde strategien dengang, så var det altså ikke for at redde verden, det var i bund og grund for at redde virksomheden, siger Kasper Larsen.

Store investeringer På det tidspunkt var bæredygtighed slet ikke så højt på dagsordenen som i dag, så det var også noget af et sats. Og der skulle investeres massivt for at lykkes. Man måtte simpelthen ud og opfinde materialer og produkter, der kunne matche kravene til bæredygtighed.

En af de helt store milepæle blev nået i 2015. Her blev KLS PurePrint certificeret som Cradle to Cradle-virksomhed. Kun tre trykkerier i hele verden har dette certifikat.

Det betyder, at hele virksomheden og alle råvarer skal leve op til strenge krav om bæredygtighed.

- Det betyder, at alt hvad vi bruger - papir, trykfarver, lim mv. - skal kortlægges. Vi går både tre og fire led tilbage i leverandørkæden for at kortlægge, hvad der er i, så der er sikkerhed for dels, hvad der er i råvarerne, dels hvordan de er produceret, forklarer Kasper Larsen.

- I bund og grund handler det om troværdighed. Når vi siger, at vores tryksager er helt fri for skadelige kemikalier og tungmetaller, og er fuldstændig biologisk nedbrydelige, så skal vi kunne stå på mål for det.

Rent praktisk betyder Cradle to Cradle-certificeringen, at tryksager fra KLS PurePrint kan genanvendes i et naturligt kredsløb.







Flere kunder Flere og flere virksomheder ønsker en bæredygtig profil, og lægger derfor trykordrer hos virksomheden på Avedøre Holme.

- At vi trykker bæredygtigt, gør det ikke alene, siger kommerciel direktør Kasper Larsen.

- Det basale skal være i orden. Vi skal være konkurrencedygtige på pris og kvalitet, vi skal yde en god service, og vi skal i det hele taget være gode at samarbejde med. Når det så er opfyldt, så kan bæredygtigheden være udslaggivende, eller med til at åbne nogle døre, understreger Kasper Larsen.

KLS PurePrint har demonstreret, at det kan betale sig på bundlinjen at satse på bæredygtighed - og at hele den grønne rejse i dette tilfælde har reddet en virksomhed, som får bare 15 år siden var en helt traditionel produktionsvirksomhed med svære fremtidsudsigter.

I dag har man succes, og siden Cradle to Cradle-certificeringen i 2015 har man fået tilgang af flere end halvanden hundrede nye kunder.

Er CO2-neutral Det er ikke kun de tryksager, der forlader virksomheden på Avedøre Holme, som er bæredygtige.

Det gælder også virksomheden selv.

Firmabilerne kører på el. Der er lagt et nyt klimavenlig hvidt tag på virksomhedens bygning på Jernholmen, der er sket en reduktion i vandforbruget på 74 procent og en reduktion i fjernvarmeforbruget på 68 procent, virksomhedens spildevand fra produktionsprocesserne skal være så rent som drikkevand - og så henter KLS PurePrint sit elforbrug fra lokale vindmøller ud for Avedøre Holme.







Som noget ret usædvanligt er KLS PurePrint en CO2-neutral virksomhed.

Hvert år opgør virksomheden sit CO2-udslip, og det udlignes ved køb af FN-godkendte kvoter. I regnestykket indgår hele kæden, fra træet står i skoven, til den færdige tryksag forlader virksomheden.

- Vi kan ikke være bekendt at sende regningen videre til vores børn og resten af samfundet, fastslår Kasper Larsen.

- Vi ser ikke udgiften til at være CO2-neutral som en omkostning. Det er snarere en motivation til, at vi får reduceret vores energi- og ressourceforbrug, hvilket jo betyder besparelser. Og ligesom med den grønne vision, er der tale om en holdindsats, hvor medarbejderne i meget høj grad deltager aktivt og kommer med input, understreger Kasper Larsen.