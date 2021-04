Vi vil være vilde med vilje

- Corona har fået mange af os til at bruge naturen og de grønne områder, og vi har fået øjnene op for, hvad naturen gør for os. Jeg tror, der er mange, som vil have lyst til at gøre noget for naturen. Vi vil gerne invitere både borgere, boligselskaber og virksomheder til at samarbejde om at gøre Brøndbys natur og grønne områder mere vilde og varerede. Det vil være en gevinst for naturen - men også for vores sundhed og trivsel, siger Kent Magelund.