Hvidovre Kommune tilbyder en ekstra indsats til sårbare gravide.

Vi hjælper dem til at blive gode forældre

Vestegnen - 12. januar 2020 kl. 09:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sårbare gravide i Hvidovre hjælpes i Familiekontakten, der er et samarbejde mellem sundhedsplejen og ungekontaktens familiebehandlere.

- Den store succesrate er, at blandt dem, der har været i det her forløb, har der ikke været nogen børn, der skulle anbringes uden for hjemmet.

Leder af Hvidovre Kommunes sundhedspleje Ellen Bonde-Pedersen er forståeligt nok meget glad for de indtil videre meget positive resultater af et samarbejde, som hun og Heidi Larsen fra Hvidovre Ungecenter indledte i 2018.

Det samme er Hvidovres borgmester Helle Adelborg:

- Det er en vigtig indsats for nogle særligt sårbare nye familier, som har brug for vores hjælp til at komme godt i gang med familielivet.

Familiekontakten blev til ud fra et ønske om at få tidligere kontakt til de allermest sårbare gravide og på den måde sikre, at de får mulighed for at nå at få hjælp, før deres barn kommer til verden og de måske ikke kan overskue forældreskabet.

Ekstra indsats - Teknologien hjælper os, fordi vi nu får en elektronisk graviditetsanmeldelse, så vi på forhånd kender til de fleste kommende mødre og ved, om der er tale om en sårbar gravid, der har brug for en ekstra indsats, fortæller Ellen Bonde-Pedersen.

I et tæt samarbejde med Familiekontakten i Hvidovre Ungecenter har sundhedsplejen udviklet et nyt forebyggende tilbud til sårbare gravide. Det kan være en kommende mor, der er psykisk og måske også socialt sårbar. Fælles for de sårbare mødre er, at de som regel ikke selv har haft den letteste opvækst.

Når sundhedsplejen får den elektroniske meddelelse fra fx familieambulatoriet, kan de, allerede når graviditeten bliver registreret, se, at der er tale om en sårbar gravid. Det udløser et tilbud om et besøg af en sundhedsplejerske, og det er netop timingen i det besøg, der kan være af afgørende betydning. Erfaringen viser nemlig, at når kvinden først har født, er åbenheden og overskuddet til at tage imod et tilbud om hjælp mindre, end før fødslen, forklarer Ellen Bonde-Pedersen:

- Nu møder vi familien på et tidspunkt i graviditeten, hvor forældrene er optaget af, hvordan de selv skal være forældre. Vi har tid til både at arbejde og til at danne en relation, der sikrer, at arbejdet kan forsætte efter fødslen, hvor det naturlige beskyttelsesinstinkt er så stærkt, at det kan medføre modstand mod at få hjælp.

Klædt på til at blive mor Hvis den sundhedsplejerske, der kommer på besøg hos den sårbare gravide, vurderer, at der er behov for det, får den gravide tilbudt samtaler hos én af de familiebehandlere, der er tilknyttet Familiekontakten.

Det handler om at støtte og hjælpe den sårbare gravide og at klæde hende på til at kunne være mor, når barnet kommer, forklarer Heidi Larsen.

Hos Hvidovre Ungecenter i Bødkerporten har de erfaring med dette blandt andet i forbindelse med et tilbud til unge mødre, som har eksisteret i en årrække. Udover samtaler med en familiebehandler, kan ungecentret hjælpe den sårbare gravide videre i et forløb på Familiecenter Poppelgården, eller hun kan få tilbud om at flytte ind i den særligt indrettede mor-barn-afdeling i Bødkerporten. Her er der plads til, at den gravide kvinde og den vordende far kan bo i en periode før og efter fødslen, og få hjælp:

- Familiekontakten er indrettet som egen bolig, så de har en ramme, der minder om et hjem, fortæller Heidi Larsen om det tilbud. De kan huse op til to kommende eller nybagte familier ad gangen. Her kan de bo og få hjælp til at blive klar til fødslen.

Det er typisk nogle helt basale hverdagsting, de sårbare gravide og nybagte mødre har brug for hjælp med, fx bolig, økonomi og at få struktur på hverdagen. Det kan også være, de skal have hjælp til at aflæse barnets signaler, eller hvordan de sætter deres egne behov til side til fordel for barnets.

Betyder færre skadede børn - Vi fanger dem før underretningen bliver sendt til vores familierådgivning. Det er en investering i at børn og forældre kan få et godt liv - og på den lange bane er det godt for økonomien, opsummerer Ellen Bonde-Pedersen og tilføjer:

- Det koster meget at have det her tilbud, men ikke så meget som at have et barn anbragt fra det bliver født til det fylder 18 år.

Og der er efterspørgsel efter Familiekontakten. Så meget at den i sommer blev udvidet med to ekstra familiebehandlere og en ekstra døgnplads. Heidi Larsen glæder sig over, at det har kunne lade sig gøre at udvide Familiekontakten allerede efter det første år.

- Det er ikke et projekt, der har været velbeskrevet fra starten. Vi udvikler det, mens vi går vejen, fortæller hun og tilføjer, at Familiekontakten er en god investering i de sårbare familier og ligger godt i tråd med Hvidovre Kommunes arbejde med tidlig indsats på børne- og familieområdet.