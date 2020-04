Flere og flere bor flere generationer under samme tag.

Vi bor mere sammen

Vestegnen - 29. april 2020 kl. 09:09 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kollektiver og bofællesskaber er blevet en populær boform blandt danskerne. Særligt på Vestegnen, hvor antallet af personer, der bor sammen med andre familier, er mere end fordoblet i Glostrup, Ishøj og Vallensbæk.

Der er mange årsager til udviklingen.

En del handler om, at det kan være økonomisk fordelagtigt at bo flere familier under samme tag - særligt fordi boligpriserne blandt andet i Vestegns-kommunerne er steget markant.

Det er dog ikke hele forklaringen. Mange ældre har de senere år vagt at flytte i bofællesskaber. Mens børnefamilier kan have værdi i at flytte sammen med andre børnefamilier eller bedsteforældre, som kan hjælpe til med at passe og hente børn.

Vestegnen topper Stigningen i antallet af personer, der bor sammen med andre personer, er så stor på Vestegnen, at kommunerne på Vestegnen stort set rydder top-ti listen på landsplan.

Glostrup og Ishøj topper - både på Vestegnen og på landsplan. I 2010 var der i Glostrup 797 personer, der boede i en flerfamiliehusstand, og det tal steg til 1.685 personer i 2019 - en stigning på 111 procent. Samme stigning har Ishøj haft, idet man her er gået fra 1.388 personer i 2010 til 2.922 personer i flerfamiliehusstande i 2019.

På landsplan ligger stigningen på 31 procent i perioden fra 2010 til 2019.

Det er Spar Nord, der har foretaget analysen, baseret på tal fra Danmarks Statistik. Analysen ser på perioden fra 2010 til 2019.

Cheføkonom i Spar Nord, Jens Nyholm vurderer, at årsagerne til stigningen blandt andet er de stigende boligpriser og en generel vækst af beboere.

Flerfamilie-boliger på Vestegnen Tallene her viser antallet af personer, bosiddende i en flerfamiliehusstand i henholdsvis 2010 og 2019 - samt stigningen i procent.

Glostrup: 797 / 1685 / 111 %

Ishøj: 1388 / 2922 / 111 %

Vallensbæk: 1139 / 2318 / 104 %

Hvidovre: 2666 / 5264 / 97 %

Rødovre: 1673 / 3122 / 87 %

Høje-Taastrup: 3659 / 6498 / 78 %

Albertslund: 1524 / 2673 / 75 %

Brøndby: 1747 / 2993 / 71 %

Seniorbofællesskaber er populære Det er dog ikke hele forklaringen, mener Jens Nyholm:

- Årsagerne bag udviklingen skal ikke kun findes i udsigten til økonomiske fordele. Børnefamilierne kan eksempelvis se en stor værdi i at flytte sammen med ligesindede familier eller bedsteforældre, som kan hjælpe til med at passe og hente børn, mens unge studerende, som der også er mange af i hovedstadsområdet, typisk lægger stor vægt på fællesskab og dermed anser et kollektiv som en attraktiv boform, siger Jens Nyholm.

Ifølge analysen fra Spar Nord har særligt de ældre fået øjnene op for fordelene ved at flytte sammen på tværs af familier og i fx seniorbofællesskaber, som der bygges en del af på Vestegnen i disse år.

- Udviklingen er præget af, at der i perioden er blevet flere ældre, men det er kun en mindre del af forklaringen, da udviklingen blandt ældre, som vælger at bo sammen med andre, overstiger befolkningsvæksten for aldersgruppen 70 til 79 år. Igen kan de stigende boligpriser godt spille ind. Men det hænger formentligt også sammen med, at mange ældre flytter i seniorbofællesskaber, som er blevet mere og mere populære, siger Jens Nyholm.