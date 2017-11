Se billedserie Her ses grunden på Randager 1 i Albertslund i flotte efterårsfarver. Det er her, Small Living Albertslund vil bygge deres bofællesskab. Privatfoto Foto: Peter Friis

Vestegnsborgere skal bo småt og funktionelt

Vestegnen - 25. november 2017 kl. 14:27 Af AF Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forestil dig at bo i et træhus på mindre end 90 m2 på en grund i et villakvarter på Vestegnen for en pris på under 1,5 millioner kroner.

Det kan der formodentlig blive mulighed for inden længe, for foreningen Small Living Albertslund har som mål at bygge op til 20 boliger i et bofællesskab på grunden Randager 1 i Albertslund, hvor Stensmosegård tidligere lå.

Årsagen er blandt andet de stigende boligpriser på det københavnske marked, der også har spredt sig til Vestegnen, hvor det efterhånden er blevet svært for folk med almindelige job som lærer, politimand og sygeplejerske at få råd til at købe en bolig.

Det fortæller Peter Friis, der er formand for Small Living Albertslund.

»Der er mange, der ikke har råd til at købe bolig på Vestegnen, fordi der er strikse krav til kreditvurderingen. Kravene er blandt andet blevet strammere efter finanskrisen for at gardere mod de risikovillige investorer. Men en børnefamilie eller seniorer er jo den type bankkunder,« siger han.

Small Living Albertslund arbejder derfor nu på at skaffe flere medlemmer, som vil være interesserede i at være med i projektet og få bygget deres eget hus og være en del af det bofællesskab, der forhåbentlig vil komme til Albertslund.

»Vi er forholdsvis langt. Vi arbejder på at få flere medlemmer, så vi kan få kreditgodkendt foreningen, og så skal grunden sendes i udbud af kommunen, som ejer den,« fortæller Peter Friis og fortsætter.

»Vi har ikke en ekstern entreprenør til at bygge vores huse, da det vil koste på bæredygtigheden. Så foreningens købekraft vil være foreningens kreditvurdering, som er købernes samledes kreditvurdering,« siger han

I Albertslund Kommune vedtog kommunalbestyrelsen i april, at Randager 1 er på vej i udbud, og at det skal være til boliger. De nærmere udbudsbetingelser blev dog ikke defineret.

Men kommunens leder af Erhverv og Byplan, Pernille Bech, skriver i en mail, at der »i Roholmparken skal opføres almene seniorboliger, og en helhedsplan for parken skal vise, om der kan være plads til, at et areal udbydes til private boliger. I budgetaftalen for i år blev det endvidere slået fast, at der skal være private seniorboliger, der eventuelt udbydes i Roholmparken. I sagen vedr. Roholmparken var forvaltningens indstilling, at udbud af Randager 1 kædes sammen med vurdering af et evt. udbud til private boliger i Roholmparken. Vurderingen var, at man ville kunne få et bedre udbud, hvis de to arealer blev udbudt sammen.«

Hun skriver desuden, at man arbejder på en plan for Roholmparken, men afventer, at KAB, som skal bygge de almene seniorboliger, sender en plan til kommunen til foråret. Før det sker, og fordi der ikke er sat krav til udbudsbetingelserne for Randager 1, er det ikke muligt at vurdere Randager 1 endnu.

Peter Friis er dog optimistisk, men er klar over, at udbuddet skal være det rigtige.

»Vi har en god dialog med kommunen, men det er rammerne for udbuddet, der afgøre, om vi kan byde ind,« siger Peter Friis.

Small Living Albertslund er inspireret af den amerikanske bevægelse Tiny House Movement, hvor folk vælger at bo meget småt i boliger på under 50 m2 og nogle nede omkring 10 m2. Så små bliver boligerne i Albertslund ikke, hvis det lykkes at gennemføre projektet. Men tanken om at bo billigt, mindre og bæredygtigt er den samme.

»Vi vil bygge huse på et fodaftryk, der er højst 90 m2, så det fungerer for en typisk familie og kan godkendes i loven. Husene bliver bygget i træ, fordi det er co2-neutralt og billigere end beton og mursten. Og så vil vi såvidt muligt bevarende den nuværende beplantning på grunden og kun fjerne det, hvis det er nødvendigt. I byggeprocessen vil vi undgå store gravemaskiner og betonhammere, da det kan ødelægge det lille stykke bynatur, der er. På denne her måde kan vi bygge huse til en anden pris,« siger Peter Friis.

Går man og tænker, at sådan et hus måske lige er småt nok, så er det planen, at man bygger husene, så de kvadratmeterne udnyttes bedst muligt.

»Målet er at bo enklere og overskueligt og mere funktionelt. Selvom man bor i en lille bolig, føler man, at man har masser af plads,« siger Peter Friis og understreger, at boligerne både er tiltænkt seniorer og børnefamilier, der har lyst til at bo i et bofællesskab med fælleshus

Han kommer selv fra Albertslund, og der er derfra foreningen udspringer, men i virkeligheden kunne det ligeså godt være andre steder på Vestegnen, at man ville lave denne type bebyggelse. Og hvis grunden på Randager 1 ikke bliver udbudt, så Small Living Albertslund kan byde på den, afviser Peter Fris ikke, at man kigger på, om der findes andre steder i nabokommunerne, hvor det vil give mening at bygge sådan et bofællesskab.

»Men hvis alt lykkes, så håber, vi på at byggeriet kan være værdigt om et års tid. Vi forventer at selve byggeprocessen tager fire måneder, fordi det er enklere. Så målet er, at folk kan holde jul i deres nye hus næste år.«

Planen er, at der bliver tre-fire forskellige størrelser at vælge imellem, og prisen for det dyreste vil være under 1,5 millioner kroner, hvis alt går, som man forventer.