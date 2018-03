Udstillingen 99xVstgn er en af de mest populære nogensinde på Kroppedal Museum. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Vestegns-udstilling en kæmpesucces

Vestegnen - 25. marts 2018

Det er alle aldersgrupper, der i tusindvis kigger inden for på Kroppedal Museum i Vestskoven for at opleve udstillingen 99xVstgn, hvor Vestegnens historie gennem 15.000 år fortælles ved hjælp af 99 genstande.

Udstillingen, som åbnede i april sidste år, ventes at blive den næstmest besøgte på Kroppedal Museum, kun overgået af udstillingen om Fyrsten fra Ishøj, der åbnede i 2010.

99xVstgn er en udstilling, som i både indhold og udformning er unik. Fx er udstillingen ikke kronologisk eller tematisk opbygget. Det betyder, at publikum kan gå på opdagelse i hele udstillingen, og udforske lige præcis de genstande og historiske perioder, man gerne vil. En udstillingsform, som har betydet, at en hel del besøgende er kommet tilbage for at få endnu flere oplevelser.

Kroppedal Museum, der ligger i Vestskoven på grænsen mellem Taastrup og Albertslund, har med udstillingen fået sat Vestegnen og dens historie på landkortet. Og det er ikke kun »de lokale«, der kommer og besøger udstillingen. Publikum kommer fra et større område end normalt, og det vidner om, at Kroppedal Museum med 99xVstgn har skabt en udstilling, der kan spille op med langt større udstillingssteder.

»Det er bemærkelsesværdigt, at publikum ikke kun er strømmet til i de første måneder, da udstillingen var ny. Interessen holder ved,« oplyser museumsinspektør Mads Thernøe.

Noget særligt ved udstillingen er, at publikum - og borgere på Vestegnen - inddrages aktivt.

99xVstgn er som udstilling meget stilren opbygget. Udstillingsrummene er ikke »plastret« til med lange tekster om de enkelte genstande. Informationen kan i stedet hentes enten på skærme i selve udstillingen, eller på en særlig hjemmeside, som man kan læse på sin egen smartphone mens man er i udstillingen eller sidder hjemme i sofaen. Og det benytter rigtig mange sig af. Publikum er altså ikke nødvendigvis færdige med udstillingen, når de forlader Kroppedal.

»I første omgang lavede vi det digitale univers for at skabe en større tilgængelighed. Det har så vist sig at have helt andre fordele - ikke mindst for skolerne. Elever og lærere kan arbejde med udstillingen hjemme i klasserne, fordi materialet ligger digitalt, og det har betydet en større interesse. For eksempel har vi lige haft alle 3. klasserne fra Albertslund på besøg,« fortæller museumsinspektør Mads Thernøe.

De 99 genstande i udstillingen spænder vidt og bredt. Fra oldtid til nutid. Fra en gammel vugge fra Glostrup Hospital, til den sampler, der blev brugt til at indspille det legendariske hip hop-album »Ingen slukker the stars« fra Albertslund-trioen Suspekt.

Den ældste genstand er et 15.000 år gammelt redskab i flintesten, som rensdyrjægerne brugte til forskellige formål. Det zinken-redskab, som er med på udstillingen, er fundet i Tranegilde i Ishøj.

De nyeste genstande udgøres af blandt andet kunstige øjenvipper og kunstige negle, doneret af Siri fra DR-serien »Prinsesser fra Blokken«, hvor man følger en gruppe unge piger fra Vestegnen.

Hovedvægten i udstillingen er på genstande fra nyere tid. Der er alt fra folkedragter til en Brøndby-trøje fra 1996, som Kim Vilfort har spillet i. Der er et gammelt tv fra dengang billederne var i sort-hvid, og et højttaleranlæg fra Rønnevang Skole i Taastrup i 1980'erne. Der er legetøj fra Bambola-fabrikken i Taastrup fra slutningen af 1950'erne - en »Stråle Mars pistol«. Der er en gaffeltruck, som blev brugt på Coops store lager i Albertslund, som i størrelse og indretning var helt unikt, da det stod færdigt i 1964. Der er gammel, men velbevaret emballage fra Colgate Palmolive-fabrikken i Glostrup/Albertslund.

Ved hjælp af de mange genstande fortælles Vestegnens historie. Også den nyere historie, hvor mennesker og virksomheder rykkede fra hovedstaden og ud på Vestegnen, hvor der var plads, lys og luft.

Det er også historien om, hvordan mennesker kom fra hovedstaden - og fra hele verden - for at skabe sig et bedre liv for sig selv og familien.

Alle genstande fortæller en historie om Vestegnen. Det er en slags kaleidoskopisk udstilling - men med præcise nedslag i tid, sted og personer.

99xVstgn kan opleves på Kroppedal Museum frem til sommer.

Der er mere information på www.kroppedal.dk og det digitale univers om udstillingen findes på www.99xvstgn.dk