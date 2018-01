Tanja Møller Holm (th.) og Mette Storm Jørgensen har i løbet af et halvt år fået taget hul på salgsarbejdet i deres nystiftede virksomhed NeuroFokus og ser nu optimistisk på deres fremtid i den nyetablerede virksomhed. Deres mærkesag er at hjælpe hjerneskadede hurtigere og bedst muligt tilbage til det liv, de havde inden de blev ramt af en hjerneblødning eller blodprop i hjernen. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Vestegns-iværksættere vil hjælpe hjerneskadede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vestegns-iværksættere vil hjælpe hjerneskadede

Vestegnen - 17. januar 2018 kl. 07:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

50-årige Tanjas Møller Holm fra Karlslunde og 47-årige Mette Storm Jørgensen fra Albertslund har netop afsluttet en uddannelse som iværksættere og startet ny virksomhed med ønske om at hjælpe hjerneskadede med hukommelses- og koncentrationsbesvær, angst, depression eller misbrugsproblemer bedst muligt tilbage til det liv, de havde før en blodprop eller hjerneblødning ramte dem. Med virksomheden NeuroFokus adskille de to kvinders tilbud til hjerneskadede sig fra det offentliges tilbud ved altid at foregå i hjemmet.

»Vores mærkesag med NeuroFokus er at hjælpe de mennesker, der for eksempel ikke kan komme ud af sengen og hjemmet for at passe deres arbejde. Når en hjerneskade rammer, vendes livet øjeblikkeligt på hovedet. Jo hurtigere vi får igangsat en behandling, jo bedre er udsigterne til, at de hjernemæssige processer kan komme sig bedst muligt. Derfor arbejder vi intensivt sammen med den hjerneskadede i forløb, der tilrettelægges ud fra den enkelte persons problemer og mål,« fortæller Mette Storm Jørgensen.

Hun og Tanja Møller Holm har arbejdet sammen som afdelingssygeplejerske og klinisk sygeplejespecialist med behandling af hjerneskadede inden for psykiatrien siden 2008.

De sprang ud som selvstændige med virksomheden NeuroFokus, valgte at få en kontorplads i iværksættermiljøet i Vækstfabrikken i ErhvervsCentret i Greve umiddelbart efter, at de havde etableret deres virksomhed den 15. juni 2017.

Der har været nok at tage fat på i opstartsfasen af NeuroFokus. Begge kvinder synes, at de har haft fart på og har haft mange nye udfordringer. De har eksempelvis gjort sig en masse tanker om, hvordan deres servicepakke til hjerneskadede adskiller sig fra det offentliges behandlingstilbud og skal præsenteres på hjemmesiden. Men de har også været nødt til at sætte sig ind i nye emner som økonomi og markedsføring, og det har de aldrig før beskæftiget sig med.

»Man forestiller sig ikke, hvor meget man skal sætte sig ind i, når man skal tage det første skridt som selvstændig. Du skal for eksempel lære at lægge et budget og udvikle en markedsføringsplan. Noget, du måske aldrig før har arbejdet med. For os er det også en kæmpe udfordring, at vi skal ud og finde vores kunder. Vi har som sygeplejersker været vant til, at de står i kø,« understreger Tanja Møller Holm.

Uddannelse i iværksætteri De to partnere har også taget en kompetencegivende uddannelse som iværksættere i ErhvervsCentret. Her mødtes de en gang om ugen over tre måneder sammen med andre selvstændige på holdet til undervisning med en masse praktiske øvelser. De arbejdede koncentreret med deres idé og udviklede en forretningsplan for NeuroFokus samt en detaljeret plan for salgsarbejdet. De afsluttede uddannelsen med en mundtlig eksamen, hvor de begge fik 12 for deres præstation.

»Uddannelsen til iværksætter er et godt tilbud til dem, der brænder for at lykkes med at opbygge deres egen virksomhed. Det var meget udbytterigt at deltage og spot-on i forhold til, hvad vi havde brug for. Vi er kommet godt rundt i alle hjørner af vores forretning. Vi er blevet mere sikre på vores prissætning. Vi har fået bekræftet, at vi har et godt produkt og er på rette vej,« siger Tanja Møller Holm.

På sigt drømmer de to iværksættere om få NeuroFokus til at vokse. Når der er masser at lave, kan det blive nødvendigt og give god mening at ansætte en neuropsykolog, en psykiater, en sygeplejerske og en fysioterapeut, vurderer de begge.

Men det er ikke selve det at få deres virksomhed til at vokse, der er målet. Det er til gengæld er oprigtigt ønske om at hjælpe den hjerneskadede med psykiske følgelidelser hurtigere og bedst muligt tilbage til en velfungerende hverdag med en optimal livskvalitet, også så klienten fx kan blive i stand til at genoptage sit arbejde.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik rammes hvert år ca. 12.000 mennesker i Danmark af en hjerneblødning eller blodprop i hjernen. Oveni får 9.000 en hjerneskade som følge af en ulykke eksempelvis i trafikken.