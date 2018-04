Det er på denne scene, Phlake skal optræde i år, når Grøn afholdes. Foto: Morten Rygaard/Grøn

Vestegns-duo skal spille på Grøn

Vestegnen - 10. april 2018 kl. 09:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Phlake fik sit gennembrud i 2015 med singlen »Pregnant«, og blev på rekordtid et af Danmarks mest populære bands. Siden de for første gang gjorde hele Danmark bløde i knæene, har duoen udgivet to albums og et væld af hitsingler. Phlake udgøres af to Albertslund-drenge - Mads Bo på vokal og Jonathan Elkær bag knapperne.

Der er mange, der forbinder Grøn Koncert med sommerhygge, havefest-stemning og fællessang. Det er et billede som de to drenge i Phlake kan genkende, og duoen har også nogle helt klare argumenter, hvorfor Phlake og Grøn passer så perfekt sammen:

Som Mads Bo forklarer:

»På Grøn Koncert kommer vi til at spille alle vores allerbedste sange. Det bliver bare en lykkerus og det glæder jeg mig til at dele med alle dem som kommer og hygger på Grøn. Man kan forvente sig en koncentreret Phlake-oplevelse, så tag svedbånd på og gå tidligt i baren, fordi det kan godt kræve lidt ekstra væske.«

Jonathan Elkær uddyber.

»Vi kan godt lide god musik i grønne omgivelser, vi kan godt lide grøn energi, vi kan godt lide at drikke de grønne, og vi kan godt lide bare at hænge ud og hygge os med vores venner, familier og kærester i gode omgivelser i den danske sommer. Og det kommer vi til at gøre sammen med alle de andre gode mennesker på Grøn 2018. Vi glæder os helt sindssygt!"«

Phlake er det tredje offentliggjorte musiknavn fra årets program. I november blev det internationale succesband Lukas Graham offentliggjort som det første navn på plakaten for Grøn 2018, mens rocklegenderne D-A-D blev annonceret i marts. Resten af programmet afsløres løbende hen over foråret.

Om Phlakes Grøn-debut fortæller Indsamlingschef i Muskelsvindfonden, Theis Petersen.

»Grøn handler om den gode stemning og publikumsfavoritter, men også om nyere kunstnere, der kan sætte sit helt særlige præg på programmet - dem, der er fremtidens superstjerner. Det er Phlake i dén grad. Vi er meget stolte over at have Phlake med på plakaten og håber, at Grøn kan være med til at sætte yderligere skub i deres allerede fremadstormende position i det danske musiklandskab.«

Når Grøn, der tidligere hed Grøn Koncert, i år turnerer landet rundt for 36. gang, er det ligesom sidste år med to koncerter i København. Men som noget helt nyt bliver den første af de to koncerter i København afholdt på Tiøren ved Amager Strandpark. Det er første gang nogensinde, at Tiøren skal lægge kulisse til Grøn. Således begynder turnéen 2018 på Amager, mens den afsluttende koncert traditionen tro afholdes i Valbyparken.

Se hele turnéplanen nedenfor:

19/7 - Amager

20/7 - Kolding

21/7 - Aarhus

22/7 - Aalborg

26/7 - Esbjerg

27/7 - Odense

28/7 - Næstved

29/7 - Valby