Vestegnens trafikstøj rejses nu i Folketinget

Vestegnen - 19. maj 2018

I kølvandet på seks borgmestres åbne brev til Folketinget, bliver der nu stillet spørgsmål til transportministeren, som også indkaldes i åbent samråd.

»Ministeren bedes redegøre for, om regeringen har planer om at tilføre flere midler til puljen til bekæmpelse af trafikstøj?«

Sådan lyder et af de spørgsmål, som folketingsmedlem Morten Bødskov (S) - der er valgt på Vestegnen - har stillet transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Morten Bødskov, der også er en del af den tværpolitiske »Vestegnens trafikmafia«, har stillet tre spørgsmål til transportministeren.

Samtidig har han kaldt transportministeren i et åbent samråd i Folketinget for at få afklaret regeringens planer, når det handler om bekæmpelse af trafikstøj.

Det sker i kølvandet på det åbne brev, som seks borgmestre på Vestegnen har sendt til Folketingets transportudvalg. Søndagsavisen Vestegnen omtalte det åbne brev i sidste uge, og det har siden skabt debat - blandt andet om det er Vestegnen eller visse steder i det jyske, der har det hårdest med trafikstøj.

I det åbne brev kritiserede de seks borgmestre - det er Henrik Rasmussen (K) fra Vallensbæk, Ole Bjørstorp (S) fra Ishøj, Helle Adelborg (S) fra Hvidovre, Steen Christiansen (S) fra Albertslund, Marie Stærke (S) fra Køge og Kent Magelund (S) fra Brøndby - at der ikke bliver gjort nok for at bekæmpe trafikstøjen på Vestegnen. De seks kommuner samarbejder i projektet »Silent City«, der er administreret af miljøpartnerskabet Gate21, som har base i Albertslund.

I brevet fremhæver borgmestrene, at flere end 50 procent af boligerne i Brøndby, Vallensbæk og Hvidovre er påvirket af støjniveauer over den vejledende grænseværdi - mens det på landsplan »kun« er 28 procent.

Samtidig viser tallene, at kommunerne på Vestegnen belastes langt mere fra statens motorveje og jernbaner end andre kommuner. Således er over 70 procent af de støjplagede boliger i Ishøj, Brøndby, Vallensbæk og Hvidovre støjramte på grund af støj fra Vejdirektoratets veje - typisk motorveje - mens det tilsvarende tal på landsplan »kun« er omkring 15 procent.

»Det er vores indtryk, at staten ikke tager tilstrækkeligt ansvar for den trafikstøj, som rammer boliger ved eksisterende statslige veje og jernbaner. Kun i de tilfælde, hvor staten anlægger nye eller udbygger eksisterende infrastrukturer, foretages der i nogen udstrækning støjreducerende tiltag. De eksisterende boliger er overladt til sig selv, og kommunerne har ikke tilstrækkelige midler til at gøre noget ved problemet. Situationen er efter vores mening uacceptabel, særligt når man tager i betragtning de store sundhedsmæssige konsekvenser og samfundsøkonomiske udfordringer, denne mangel på handling medfører,« lyder det i borgmestrenes åbne brev.

Det lokale folketingsmedlem Morten Bødskov er enig:

»Jeg må bare konstatere, at omegnen ikke har den store bevågenhed fra regeringens side. Der er brug for at få afsat flere penge til støjværn, støjdæmpende asfalt, til forskning i nye løsninger mod trafikstøj, og til mere kollektiv trafik. I bund og grund handler det om levevilkår og sundhed for tusindvis af mennesker på Vestegnen,« understreger Morten Bødskov.

De to yderligere spørgsmål fra Morten Bødskov, som transportminister Ole Birk Olesen nu skal svare på, lyder sådan:

»Ministeren bedes redegøre for udviklingen i trafikken på vejnettet i kommunerne i Københavns Omegn«, og »Ministeren bedes redegøre for udviklingen i antallet af trafikstøjbelastede boliger i kommunerne i Københavns Omegn«.