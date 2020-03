Vestegnens sundhedshelte

Det var noget af en overraskelse, da den lokale Dominos Pizza i Hvidovre ringede og fortalte, at de gerne ville donere 60 store familiepizzaer til personalet i akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital, fordi de gør så godt et stykke arbejde i disse coronavirus-tider.

- Det er simpelthen så dejligt, at nogen tænker på os og påskønner vores arbejde. Her er rigtig hektisk i disse dage, og sådan et skulderklap fra det lokale pizzaria giver lige den ekstra energi, man har brug for. Det betyder rigtig meget for os, fortæller Leila, som er lægesekretær i akutmodtagelsen og tog imod de mange pizzaer.