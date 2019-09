Send til din ven. X Artiklen: Vestegnen samler ind for at hjælpe sclerose-ramte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vestegnen samler ind for at hjælpe sclerose-ramte

Vestegnen - 04. september 2019 kl. 13:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På 20 år er antallet af danskere med sygdommen sclerose fordoblet, og hver dag konstateres der i gennemsnit to nye tilfælde. Mere end 16.000 danskere har diagnosen sclerose, og hver enkelt af dem har pårørende, der på nærmeste hold ser hvad sygdommen gør ved deres kære.

Den 8. september er det tid til årets indsamling til fordel for Scleroseforeningens arbejde, og denne dag banker frivillige på døre rundt om på Vestegnen med indsamlingsbøsser.

For første gang er Scleroseforeningens indsamling landsdækkende, og foreningens 46 lokalafdelinger i hele landet hjælper til - også på Vestegnen, hvor flere har meldt sig som indsamlere. Konkret er der pt. tilmeldt 11 indsamlere i Albertslund, 12 i Brøndby, 12 i Glostrup, 3 i Ishøj og 3 i Vallensbæk.

I Glostrup er en af dem, der skal samle ind den 64-årige Marianne Mathiasen, der fra venner og bekendte kender en del til sygdommen sclerose:

- Jeg kender en del mennesker med sclerose og ved, hvordan sygdommen kan gribe om sig - jeg vil bidrage til, at vi kan forske mere i sclerose og komme nærmere svar på, hvorfor så mange får sclerose, og hvordan sygdommen kan behandles. Derfor var jeg med som indsamler for to år siden, og derfor er jeg med igen i år, siger hun.

En af dem der skal samle ind i Ishøj er Alice Nicolajsen, der selv har sclerose:

- Jeg fik konstateret sclerose i 2010, og jeg har siden da været en del af mange arrangementer til støtte for sclerosesagen. Scleroseindsamlingen er endnu en mulighed for mig for at give noget videre til forskning i en sygdom, jeg selv lever med, og derfor har jeg meldt mig som indsamler - mere forskning er vejen frem, siger hun.

I Vallensbæk vil man blandt andet kunne møde Sonja Olsen, der samler ind for sin lillebror.

- Min lillebror fik konstateret sclerose for nogle år siden. Han er nu 45 år, er i gang med ny medicin og har det nogenlunde taget i betragtning af sin sclerose. Men derfor synes jeg stadig, det er vigtigt, at vi prøver til dels at finde ny og bedre medicin og vigtigere at finde ud af, hvorfor så mange får sclerose. Derfor samler jeg ind, lyder hendes begrundelse for at deltage.

Forskning i årsagerne til sclerose og i bedre behandling er helt afgørende, hvis sygdommen skal stoppes. Hver krone, der bliver samlet ind anden søndag i september, gør derfor en stor forskel.

- Indsamlingens formål er at sikre flere penge til forskning. For det er netop forskning, der skal gøre os i stand til at stoppe sygdommen. Og det gør vi bedst ved at uddele forskningsmidler til både dansk og international forskning, som arbejder målrettet for at stoppe sclerose, siger forskningschef i Scleroseforeningen, Lasse Skovgaard.

Sclerose er en kronisk sygdom, som angriber centralnervesystemet, og langt de fleste får diagnosen i alderen 20-40 år. For nogle er sygdommen pludselig og aggressiv, for andre udvikler den sig langsomt og gradvist. Sclerose kan ikke helbredes, men danske og internationale forskere gør hver dag fremskridt, som skaber håb for en fremtid uden sclerose.

Man kan melde sig som indsamler på www.sammenmodsclerose.dk.