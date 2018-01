Rødovre topper listen over boligsalg i forhold til det samlede antal villaer og rækkehuse i kommunen. Foto: Boligsiden.dk

Vestegnen i top: Så mange huse blev solgt

Vestegnen - 27. januar 2018

Rødovre er den kommune i hele landet, hvor flest huse blev solgt i forhold til det samlede antal huse i kommunen. Der var også fart på i en række andre kommuner i Søndagsavisen Vestegnens område.

Der blev solgt 335 villaer og rækkehuse i Rødovre i løbet af 2017. Det svarer til 6,46 procent af samtlige villaer og rækkehuse.

Dermed topper Rødovre listen over antal solgte villaer og række set i forhold til det samlede antal i kommunen. Både i Søndagsavisen Vestegnens område og på landsplan. Også Solrød, Vallensbæk, Ishøj, Albertslund og Greve ligger højt på listen.

Det er Boligsiden.dk, der står bag den nye opgørelse, som viser, i hvilke kommuner der er solgt flest huse i forhold til det samlede antal af huse i kommunen. I 14 af landets 98 kommuner er der i 2017 solgt over fem procent af alle huse i kommunen - og seks af dem ligger altså her i området.

»Der er rigtig mange af os, der kender nogen, som har boet i deres huse i en hel menneskealder. Tænk lige på dem, og overvej så, at der i de her 14 kommuner er solgt mere end fem procent af alle huse i kommunen i løbet af bare et år. Et år. Det er jo helt vildt, at der er så stor udskiftning i husene,« siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Hun hæfter sig især ved, at der er flest salg i kommunerne i og omkring hovedstaden.

»Det er ikke overraskende, at det er netop her, at udskiftningen i husene er størst. For det er her, husene er steget mest de seneste år. Så har man købt på det rigtige tidspunkt i de her områder, er det også her, man kan tjene mest ved at sælge igen.«

Selv om man i fire kommuner her i området ikke nåede over fem procent i salg af samtlige huse, så er der stadig fart på boligmarkedet. Lavest i opgørelsen ligger Glostrup, hvor det alligevel blev til, at 4,06 procent af samtlige huse skiftede ejer i løbet af 2017.

Fart på boligsalget Tallene viser kommune for kommune antallet af solgte villaer og rækkehuse i 2017 i forhold til det samlede antal. Projektsalg er ikke medregnet i opgørelsen.

Rødovre: 335 / 5.183 / 6,46 %

Solrød: 359 / 6.023 / 5,96 %

Vallensbæk: 205 / 3.546 / 5,78 %

Ishøj: 172 / 3.008 / 5,72 %

Albertslund: 191 / 3.552 / 5,38 %

Greve: 638 / 12.517 / 5,10 %

Høje-Taastrup: 413 / 8.407 / 4,91 %

Hvidovre: 393 / 8.150 / 4,82 %

Brøndby: 212 / 4.533 / 4,68 %

Glostrup: 124 / 3.051 / 4,06 %