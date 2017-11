Vestegnen er et populært område for boligkøberne. Ishøj og Vallensbæk topper listen over størst fremgang i forbruget til huskøb. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Vestegnen fører: Bruger flere penge på hus

Vestegnen - 21. november 2017 kl. 13:43 Af Peter Erlitz

Ishøj og Vallensbæk er i top med stigninger i forbruget på køb af huse. I Glostrup er det gået modsat.

Vælgerne i Søndagsavisen Vestegnens område sætter i dag deres kryds ved den kandidat, de vil have til at repræsentere dem i byrådet i den kommune, de bor i. Der er kommunalvalg, og der er lagt op til demokratiets festaften for hele nationen.

For at bidrage til festen fremlægger Boligsiden.dk nye tal for danskernes forbrug på huskøb i årets første 10 måneder. Tallene viser, at der er en hel del at fejre.

»Vi vil gerne bidrage til den fest, som et kommunalvalg altid er, og det kan vi gøre ved at fortælle, at der i 87 kommuner er brugt flere penge på huskøb i 2017 end i 2016. 51 af de kommuner har en stigningsprocent, der er højere end landsgennemsnittet på 16 procent. Det går altså godt på boligmarkedet de fleste steder i Danmark, og det glæder vi os over,« siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Når boligpriserne stiger markant i hovedstaden, søger flere og flere familier til Søndagsavisen Vestegnens område. Her er udvalget af familieboliger bredt - og stadig til at betale for en overvejende del af boligkøberne.

At temperaturen på boligmarkedet i Søndagsavisen Vestegnens område generelt er høj, er der nu sat tal på. Boligsiden.dk har analyseret forbruget på huskøb i årets første ti måneder i henholdsvis 2016 og 2017, og samlet set er der en markant vækst i Søndagsavisen Vestegnens område, der tæller ti kommuner.

Øverst på listen - også på landsplan - ligger Ishøj og Vallensbæk. Her er væksten i forbruget til huskøb langt over landsgennemsnittet på 16 procent.

Bor man i Ishøj eller Vallensbæk - og på Vestegnen generelt - ved man måske allerede, at det går endog rigtig godt på boligmarkedet. Her har der gennem længere tid været godt gang i salget, og tallene viser stigninger i forbruget på køb af huse i Ishøj og Vallensbæk på henholdsvis 66 og 49 procent.

»Vi har set, at antallet af salg på Vestegnen er steget i takt med, at priserne i København stiger. Det har ført til, at priserne i de her kommuner har fået et løft, og derfor er det også naturligt, at der sker en stor stigning i, hvor mange penge der bliver brugt,« siger Birgit Daetz der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Boligsiden.dk har landets mest opdaterede boligstatistikker, og modtager indberetninger direkte fra lokale ejendomsmæglere, når bolighandlerne indgås.

Seks af kommunerne i Søndagsavisen Vestegnens område har en vækst, der ligger over landsgennemsnittet. Det er Ishøj, Vallensbæk, Høje-Taastrup, Rødovre, Brøndby og Solrød. Fire kommuner er under gennemsnittet - det er Albertslund, Hvidovre, Greve og Glostrup. Sidstnævnte er eneste kommune med en tilbagegang.

Forbrug på huskøb på Vestegnen Tallene viser forbruget på huskøb i de ti kommuner i Søndagsavisen Vestegnens område i årets ti første måneder i 2016 / i 2017 / samt udviklingen fra 2016 til 2017. Tallene er i millioner kroner.

Ishøj: 245 mio. / 407 mio. / 66,2 %

Vallensbæk: 435 mio. / 649 mio. / 49,1 %

Høje-Taastrup: 751 mio. / 986 mio. / 31,4 %

Rødovre: 833 mio. / 1.044 mio. / 25,4 %

Brøndby: 435 mio. / 521 mio. / 19,7 %

Solrød: 877 mio. / 1.048 mio. / 19,6 %

Albertslund: 365 mio. / 420 mio. / 14,9 %

Hvidovre: 1.075 mio. / 1.168 mio. / 8,6 %

Greve: 1.455 mio. / 1.566 mio. / 7,6 %

Glostrup: 394 mio. / 329 mio. / - 16,5 %