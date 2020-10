Vestegnen HF og VUC vil bygge nyt

Tue Sanderhage, direktør på Vestegnen HF & VUC - til venstre på billedet - sammen med Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen.

Vestegnen - 01. oktober 2020

En aftale mellem Vallensbæk Kommune og Vestegnen HF og VUC giver mulighed for en ny, moderne uddannelsesinstitution i Vallensbæk Nord og boligtyper for alle, herunder både seniorboliger og ungdomsboliger.

Med den nye aftale sælges byggefeltet fra Vandgrunden til et nyt projekt på VUC-grunden, der har arbejdstitlen Nordporten. Således bevares Vandgrunden, og der bygges på den tilstødende VUC-grund.

Formålet med aftalen er, at de to parter i fællesskab vil arbejde for at der skabes et nyt, grønt og bæredygtigt boligkvarter med et nybygget VUC på VUC-grunden Gymnasievej 10. Det nye kvarter vil støde op til Vandgrunden som bevares som rekreativt område til glæde for borgere og kursister på VUC.

- Vi har med denne samarbejdsaftale styrket et i forvejen godt samarbejde med Vallensbæk Kommune. Vi skaber nu rammerne for at kunne bygge en ny flot og bæredygtig skole, som vil være en del af både det nye boligkvarter og som vil styrke skolens nærhed og synlighed i forhold til både Vallensbæk Kommune, Albertslund Centrum og Albertslund Station, udtaler Tue Sanderhage, direktør på Vestegnen HF & VUC.

Vallensbæk Kommunes borgmester også glad for aftalen og samarbejdet med Vestegnen HF & VUC:

- Vi bygger et nyt spændende kvarter, hvor der bliver en helt nybygget uddannelsesinstitution, som kommer til at stå som et fyrtårn for Vallensbæk, siger borgmester Henrik Rasmussen.

De fremtidige boliger på VUC-grunden vil blandt andet indeholde både ungdomsboliger og familieboliger, hvilket også vil give nye muligheder for skolens kursister. Den nye VUC-bygning er planlagt til at skulle ligge på grundens nordvestlige hjørne, helt tæt på Albertslund Centrum.

- Med aftalen markerer vi, at vi nu vil arbejde tæt sammen med Vallensbæk Kommune om sammen at sælge vores grunde og dermed skabe det økonomiske grundlag for at kunne bygge en ny skole, udtaler formanden for bestyrelsens byggeudvalg på Vestegnen HF & VUC, Lars Falsig Pedersen.

Både medarbejdere og kursister har mange drømme om en bygning der kan blive skole ikke bare for nutiden, men også for fremtiden.

- Vi drømmer om at skabe en bygning der kan understøtte vores fokus på en stærk faglighed og et trygt læringsmiljø, hvor vi kan sikre mangfoldighed, bæredygtighed og uddannelse med plads til alle i et tæt samspil med de syv kommuner, som vi skal lave uddannelse til. Derfor vil vi i den videre proces have en stærkt inddragende proces, hvor alle aktører har mulighed for at få indflydelse. siger Tue Sanderhage.

På onsdagens møde i økonomiudvalget i Vallensbæk Kommune blev samarbejdsaftalen godkendt af Socialdemokraterne og Konservative.

Det har været vigtigt for kommunen at beholde Vestegnen HF & VUC i Vallensbæk med de muligheder, det giver på sigt for samarbejde med kommunens øvrige ungdomsaktiviteter.

- VUC og Vallensbæk Kommune har længe forhandlet om projektet, og vi er nu nået til en fælles overensstemmelse. Udover en ny skole til VUC og boliger til familier og seniorer, giver det rigtig god mening med ungdomsboliger tæt på en uddannelsesinstitution. Den store mangfoldighed af boligtyper vil være med til at skabe en rigtig spændende bydel, siger borgmester Henrik Rasmussen.

Desuden bliver der mulighed for at bygge en daginstitution som en del af Nordporten.

- Med denne aftale har vi skabt et større samlet byggeareal med mange muligheder, og nu skal vi i gang med at planlægge detaljerne, siger borgmesteren.