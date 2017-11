KutiMangoes gæster Friheden Idrætscenter i Hvidovre lørdag 18. november. Som optakt til koncerten vises Anders S. Jepsens dokumentarfilm om bandets rejse »Bamako Play«. Foto: rohsh

Vestafrikansk musik i Hvidovre

Vestegnen - 18. november 2017

Man kan komme med til et brag af en koncert når The KutiMangoes gæster Teatersalen i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre, lørdag den 18. november kl. 20. Det bliver en aften med både dokumentarfilm og musik fra bandets to anmelderroste album.

The KutiMangoes' andet album »Made in Africa« udkom sidste år. Bandet har rejst rundt i et par af verdens varmeste, fattigste og mest uroplagede lande - Burkina Faso og Mali - for at indspille opfølgeren til deres prisvindende debutalbum »Afro-Fire«. De har øvet og indspillet med mesterlige vestafrikanske musikere i små øvelokaler i 43 graders varme uden airconditioning - enten fordi strømmen var gået eller fordi maskinens lyd ikke måtte komme med på optagelsen. Alt sammen for at fange den særlige lyd og stemning af den vestafrikanske musik.

Albummet præsenterer en række fantastiske afrikanske musikere foruden The KutiMangoes' karakteristiske lyd med masser af blæsere og trommer. Det er afrikansk og europæisk musik forenet i en sjælden vellykket grad.

Det er tre år siden at Gustav Rasmussen og Michael Blicher samlede en flok anerkendte musikere, for at lave et band inspireret af sjælen i Fela Kutis legendariske afrobeat og Charles Mingus' vanvittige blæserarrangementer.

»Musikken bliver først levende, når vi deler den - både med hinanden og med publikum,« siger The KutiMangoes, der har som mission at sprede glæde med deres universelle musik, som både henvender sig til kroppen, øret og hjertet.