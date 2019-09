Send til din ven. X Artiklen: Verdenspremiere: Ny opfindelse giver sol på stadion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Verdenspremiere: Ny opfindelse giver sol på stadion

Vestegnen - 04. september 2019 kl. 09:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Grønsværen på et stadion er altid en udfordring at holde ved lige. Specielt årstiderne med fattige solskinstimer og skygge fra tribunen udfordrer banens arbejdsteam for at give fodboldspillerne det bedste underlag at spille på.

Nu har iværksættervirksomheden Second Sun og Brøndby Stadion indgået en aftale om at opsætte et 10 gange 20 meter langt solreflektorsystem, som kan spejle sollyset ned på banen året rundt. Der er tale om en helt ny, dansk teknologisk opfindelse, som både er bæredygtig og yderst økonomisk sammenlignet med alternative løsninger som fx kunstig belysning. Også internationalt har man fokus på Second Suns nye system.

Groundsman Chris Hague fra Brøndby Stadion siger:

- Det letter bestemt vores arbejde, at lysforholdene er optimale på banen. Lys er et afgørende element for græsset for et optimalt resultat sammen med luft, temperatur og vand. Vi håber, at Second Suns nye spejlreflektorsystem kan hjælpe os, da græssets vækst som sagt ikke mindst er meget afhængig af effektiv belysning, siger han.

- At der samtidig er tale om en meget bæredygtig løsning, er vi bestemt optagede af, tilføjer Chris Hague.

Second Sun er en mindre iværksættervirksomhed direktør Nicolai Moustgaard i spidsen og ansvarlig udvikler Stefano Pattanaro.

- Vi har virkelig bogstaveligt talt startet arbejdet på græsrodsniveau med denne opfindelse. Testet først i en miniatureudgave i vores baghave - senere hen i langt større tekniske tests. For at sikre en succesfuld implementering af systemet, er der fx også udført vindtunneltests og strukturelle beregninger i samarbejde med det førende ingeniørfirma, Svend Ole Hansen ApS. Og alle tests har vist et så tilfredsstillende resultat, at vi nu langsomt kan sætte det i produktion. Vi er meget glade for Brøndbys beslutning om opsætningen på et testområde og har også allerede fået flere henvendelser fra andre stadions i udlandet. Og så er der i øvrigt tale om en verdenspremiere på Brøndby Stadion, siger Nicolai Moustgaard.

Second Suns system er baseret på spejlreflekser, som automatisk vil dreje sig mod sol- og dagslys med spejling ned på det ønskede område på grønsværen. Et forsigtigt skøn på den årlige energibesparelse, og dermed også den økonomiske besparelse ved brug af systemet, er cirka 25-75 procent for et professionelt stadion i Europa - afhængigt af stadions størrelse, geografiske placering og eksisterende udstyr - og derved også en 25-75 procent reduktion af CO2 aftrykket.

Systemets opsætning på Brøndby Stadion er delfinansieret af Markedsmodningsfonden. Second Sun og Brøndby Stadion er i øvrigt i gang med at forberede en ansøgning til Horizon 2020 programmet om finansiel støtte til en fuld implementering af systemet.