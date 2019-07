Se billedserie Lars Eller er ansigtet udadtil på Hockey Stars - men det er i høj grad Thomas Madsen (th) og Morten Bødskov, der står for planlægningen af den store ishockey-event i Rødovre.

Verdensklasse på isen

Vestegnen - 30. juli 2019 kl. 06:53 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Action og underholdning for hele familien, når Hockey Stars indtager Rødovre Centrum Arena fredag den 9. august. Vestegnens læsere kan vinde billetter.

Læs også: Sportsstjerne giver tilbage

Trods ferietid har et meget stort antal børn og voksne allerede sikret sig billetter til årets ishockey-oplevelse. Der er faktisk tale om et rekordstort forsalg af billetter til en ishockey-begivenhed.

Det er da også en attraktiv event, der er tale om: Hockey Stars i Rødovre Centrum Arena fredag den 9. august. Her vil en række af de største NHL-stjerner gå på isen - anført af Rødovres egen Lars Eller, der som den første dansker var med til at vinde Stanley Cup-trofæet. Også Mads Bødker, der har fået sin ishockey-opdragelse i Rødovre, samt landsholdsmålmanden Frederik Andersen er at finde på isen.

Ishockey-stjernerne skal ikke alene spille intense og underholdende kampe - de skal også dyste i forskellige discipliner, fx hvem der skyder mest præcist.

Hockey Stars bliver med andre ord en aften, hvor der er fuld fart på underholdningen, og hvor publikum kan komme helt tæt på de store ishockeystjerner.

Vind billetter Søndagsavisen Vestegnens læsere kan vinde billetter til årets ishockeyevent.

Der er to præmier, begge på fire billetter, så hele familien kan få en fælles oplevelse i Rødovre Centrum Arena.

Man deltager i konkurrencen ved at klikke sig ind på www.sn.dk/vestegnen og på forsiden finde konkurrencebanneret. Klik på konkurrencebanneret og udfyld derefter den elektroniske kupon. Sidste frist for at deltage er søndag den 4. august, og vinderne får direkte besked.

Mange aktiviteter Programmet for Hockey Stars i Rødovre Centrum Arena er omfattende.

Det hele starter klokken 14.30, hvor ishockey-stjernerne skriver autografer på markedspladsen i Rødovre Centrum. Her er der også mulighed for at få taget et billede sammen med spillerne.

Klokken 16 åbner fanzonen ved Rødovre Centrum Arena, hvor der er sjove aktiviteter for børn og voksne.

Klokken 17 åbner Rødovre Centrum Arena, og klokken 18 løber NHL-stjernerne på isen til den første kamp.

Hockey Stars er etableret i et samarbejde mellem Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub, Herning Ishockey Klub og AaB, og disse tre klubber deltager naturligvis. Den fjerde klub bliver Malmö Redhawks, der er en af Skandinaviens største klubber, og som har syv danske landsholdsspillere i truppen.

Der skal spilles to semifinaler, en finale og en bronzekamp. Der spilles 3 mod 3 i et showformat, hvor der er garanti for underholdning og mange scoringer.

Løft til dansk ishockey Publikum bliver absolut ikke snydt for underholdning mellem kampene. Ishockeystjernerne bliver nemlig udfordret i forskellige discipliner. De skal dyste i blandt andet straffeslag, i pasningspræcision og i skudpræcision.

- Det kan godt være, at der er tale om en underholdende event, men der er ikke tvivl om, at disse ishockeystjerner vil gå seriøst efter håneretten. Vi glæder os i hvert fald til at se, om Lars Eller og Mikkel Bødker kan få pucken ind bag Frederik Andersen, siger Thomas Madsen og Morten Bødskov, der i høj grad står for planlægningen af Hockey Stars.

Morten Bødskov er Vestegns-politiker og er netop blevet skatteminister. Og så er han en passioneret ishockey-fan, der i øvrigt bor i Rødovre. Thomas Madsen er sportschef i Rødovre.

- Vi er glade for, at der allerede nu er solgt så mange billetter. Det her er jo et event, som dansk ishockey bare skal have. En begivenhed, hvor man hylder sine stjerner, hvor fans kan komme tæt på idolerne, hvor hele familien kan få underholdning - og så naturligvis en aften med masser af god ishockey, lyder det fra Thomas Madsen og Morten Bødskov, der arbejder på Hockey Stars på frivillig basis.

- Og så håber vi på en udsolgt Rødovre Centrum Arena, tilføjer de.

Hele overskuddet fra Hockey Stars går til ungdomsarbejdet i dansk ishockey, blandt andet udvikling af nye talenter. Dansk Ishockey rider lige nu på en bølge af positiv udvikling. Succes for landsholdet, masser af danske NHL-spillere og en Lars Eller som kunne hente Stanley Cup-trofæet »hjem« til Rødovre, for bare at nævne nogle eksempler. Skal dette løft af dansk ishockey fortsætte, så er det vigtigt at investere i fremtiden, og her er Hockey Stars et af midlerne.

Denne event kan dels give økonomisk støtte, dels virke som motivation og inspiration for nuværende og kommende ungdomsspillere, der kommer helt tæt på de etablerede ishockey-stjerner.

Man kan læse meget mere på www.hockeystars.dk

