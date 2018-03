Venstre står til vælgerklaps i hovedstaden

"Jeg synes slet ikke, det er godt nok. Det skal vi gøre bedre. Jeg synes både, at de københavnske og storkøbenhavnske vælgere fortjener Venstre, og at Venstre fortjener deres gunst," siger han.

Var der folketingsvalg nu, ville Venstre risikere at få den ringeste opbakning i København og omegnskommunerne, siden amterne blev nedlagt i 2006, og nye valgkredse opstod. Det viser en ny måling foretaget af Kantar Gallup for Berlingske.

Venstre fik et katastrofevalg i København og omegn i 2015, hvor blot 12,2 procent i de to storkredse stemte på partiet. I dag ville 11,4 procent sætte kryds samme sted. Især synes Venstres kvaler ingen ende at tage i Københavns Omegns Storkreds. Her står Venstre i dag til 11 procent af stemmerne, mens partiet tog flere end hver femte stemme i 2011.

Nyt storbyudvalg skal vende stemningen

Berlingske kunne torsdag fortælle, at Venstre er helt bevidst om sine udfordringer i landets større byer og derfor har nedsat et særligt storbyudvalg, der skal vende stemningen mod partiet. Senest 27. juni 2019 skal vi stemme til Folketinget igen. Valgforsker Kasper Møller fra Københavns Universitet er ekspert i vælgervandringer. Der er flere årsager til Venstres udfordring i København, siger han, og en af dem er politik.

Han nævner to af tidens mest sprængfarlige politiske emner: debatten om en ny udligningsreform samt udflytningen af statslige arbejdspladser. Ingen af delene huer storkøbenhavnerne. 63,4 procent af vælgerne i de to valgkredse er "uenig" eller "overvejende uenig" i, at det er en god idé med udflytningen af statslige arbejdspladser. Og blot fem procent mener, at der bør sendes flere penge fra hovedstaden til provinsen.

Jakob Ellemann-Jensen erkender, at de politiske emner tærer på opbakningen til partiet i byen. Og tilføjer et "men":

"Uanset hvor jeg kommer rundt i landet, er folk rasende over udligningen. Ingen er småsure. Alle er rasende. Det er selvfølgelig et skidt tegn. Enten er man vred over, at man skal betale for meget, eller at man modtager for lidt," siger Jakob Ellemann-Jensen til Berlingske.

Den politiske ordfører erkender, at Venstre har haft fokus på provinsen, siden partiet vandt statsministerposten i 2015.

"Vi har haft meget fokus på den del af Danmark, der ligger uden for de store byer. Vi så et Danmark, der risikerede at knække over. Det blev vi nødt til at gøre noget ved. Det handler om udflytning af statslige arbejdspladser, planlov, landbrugspakke," siger Jakob Ellemann- ­Jensen.