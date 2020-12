Vejarbejde lukker kryds

Fredag den 11. december skal der lægges asfalt i krydset mellem Stadionvej og Nordre Ringvej i Glostrup. Det betyder, at det i perioden fra fredag den 11. december kl. 18 til lørdag den 12. december kl. 06 ikke vil være muligt at køre fra Stadionvej ud på Nordre Ringvej. Der vil blive opsat skilte til omkørsel via Sportsvej.