Vej var delvis spærret: Omfattende oliespild

Der er søndag middag sket et omfattende oliespild på Avedøre Havne ved

Dybenkærvej.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab.

Avedøre Havnevej var delvis spærret i nordgående retning mellem Gammel Køge Landevej og Dybenkærvej. En vognbane var dog åben.

Der er tale om, at en bil efter et solouheld, er kørt videre og har lækket olie over en strækning på 100-150 meter - muligvis fra motoren.

Ifølge Vestegnens Politi var der tale om et solouheld uden personskade. Føreren af bilen mistede herredømmet over bilen og tørnede ind i autoværnet.

Politiet oplyser, at der formentlig var tale om en teknisk fejl på bilen, der var årsagen. Der har ikke været noget, der i øvrigt har påkaldt sig politiets interesse i forbindelse med uheldet.

Hovedstadens Beredskab, der blev kaldt til stedet klokken 11.51, har foreløbig strøet 'kattegrus' ud på vejbanen for at suge olien op. Hvidovre Kommune er på vej for at rydde dette op, så vejen kan åbne helt. Det vil vare endnu en halv times tid, oplyser Hovedstadens Beredskab kort før klokken 12.45.