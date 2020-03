Se billedserie - Hej jeg hedder Katrine Ellegaard, og jeg er jordemoder her på Hvidovre Hospital. Sådan starter videoen med jordemoder Katrine Ellegaard.

Veer og gispeøvelser - uden gravide som publikum

Vestegnen - 11. marts 2020 kl. 11:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Hej jeg hedder Katrine Ellegaard, og jeg er jordemoder her på Hvidovre Hospital. Vi skal have et lidt anderledes informationsmøde om graviditet og fødsel, end vi holder normalt."

I en ny video fortæller jordemoder Katrine Ellegaard fra Hvidovre Hospital gravide og deres partnere om graviditet og fødsel. Videoen træder i stedet for de fysiske informationsmøder, som er aflyst på grund af coronavirus.

I den næste halvanden time efter velkomsten skiftevis taler, puster og gestikulerer Katrine Ellegaard i det tomme auditorium. Foran hende står et videokamera og optager med sit røde øje - i stedet for et lokale fyldt med runde gravide maver og nervøse partnere.

Informationsmøderne for gravide og deres partnere er lige nu aflyst på grund af coronavirus, men de skal ikke snydes for informationen. Derfor har Katrine kastet sig ud i at levere den til de gravide på denne noget anderledes måde.

- Det er noget helt andet at skulle stå og tale ind i et kamera i stedet for til en stor forsamling, der også stiller spørgsmål undervejs. Det virker mærkeligt, for det er virkelig envejskommunikation. Men jeg er rigtig glad for at gøre det, for det er så vigtigt at få informationen ud til de gravide, fordi forberedelse skaber tryghed, siger Katrine Ellegaard, en smule forpustet efter optagelserne.

De fysiske informationsmøder for gravide er aflyst, fordi Sundhedsstyrelsen ud fra et forsigtighedsprincip betragter gravide som værende i særlig risiko for smitte med coronavirus. I løbet af onsdag den 11. marts bliver videoen med Katrine lagt på Hvidovre Hospitals hjemmeside, så alle gravide alligevel kan få den vigtige information. Alle tilmeldte til informationsmøderne får direkte besked om aflysningerne inkl. et telefonnummer, hvor de kan få svar på eventuelle spørgsmål angående graviditet og fødsel. Fødeafdelingen på Hvidovre Hospital er landets største med cirka 7.000 fødsler om året.