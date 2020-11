Varsler flere aktioner i S-tog

- Vi patruljerer mest synligt i uniform i tog og på stationer, men civile patruljer er med til at give os et billede af, hvad der foregår, uden politiets tilstedeværelse er spottet på afstand, siger vicepolitiinspektør Søren Enemark, Vestegnens Politi.

I løbet af aftenen visiterede politiet en række mistænkelige personer, rejste sigtelser mod otte for at besidde cannabis og to andre fik bøder for en opførsel, som forstyrrede den offentlige orden.

Dertil måtte betjentene hjælpe revisorerne med at få identiteten klarlagt på en stribe passagerer, som ikke ville medvirke til billetkontrol. Ifølge DSB fik omkring 60 passagerer en kontrolafgift med hjem af revisorerne for at rejse uden billet, og 17 blev bedt om at bruge mundbind, fordi de uden helbredsgrund ikke havde et på.