Der kan blive mangel på sosu?er i fremtiden, viser en ny analyse.

Send til din ven. X Artiklen: Varme hænder bliver en mangelvare Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Varme hænder bliver en mangelvare

Vestegnen - 25. februar 2018 kl. 10:56 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunerne i Søndagsavisen Vestegnens område risikerer i alvorlig grad at mangle sosu'er. Dels fordi mange nuværende sosu'er de kommende år forlader jobbet på grund af alder, dels fordi der bliver flere ældre med behov for hjælp, og dels fordi færre søger ind på uddannelserne.

Ishøj Kommune skal tiltrække godt 80 procent nye sosu-ansatte frem til 2026 - set i forhold til antallet af ansatte i dag.

Det skyldes, at et stort antal social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter de kommende ti år vil forlade faget på grund af alder - samtidig med, at borgerne bliver ældre og ældre, og dermed får mere behov for pleje og hjælp.

De fleste kender »de varme hænder«, på plejehjem, i hjemmeplejen, på hospitaler og andre steder. I fremtiden kan de blive en mangelvare, viser en analyse, som Kommunernes Landsforening og fagforbundet FOA har udarbejdet.

Kommune for kommune har man udregnet tal for, hvor mange sosu'er, man lokalt skal tiltrække for at holde trit med afgangen af medarbejdere, og med det stigende behov for hjælp og pleje.

Der er tale om ganske store tal. I Søndagsavisen Vestegnens område er det Ishøj, Solrød, Greve, Vallensbæk og Høje-Taastrup, der har de største udfordringer.

Sektorformand i FOA, Karen Stæhr betragter situationen som meget alvorlig.

»Tallene bekræfter, hvad vi desværre allerede længe har vidst: At der uddannes for få til at sikre den velfærd, som ældre og plejetrængende borgere fortjener,« siger Karen Stæhr.

»Situationen er allerede akut med 73 procent af kommunerne, der mangler arbejdskraft inden for ældreområdet. Derfor skal der også en særlig indsats til nu for at gøre faget og uddannelsen attraktiv og vende udviklingen, for eksempel ved at se på lønniveauet,« tilføjer hun.

Godt læringsmiljø På Sosu C i Brøndby, der uddanner social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, kan man bekræfte, at der er en markant nedgang i antallet af ansøgere.

»Vi modtager en tredjedel færre ansøgninger,« oplyser direktør Elsebeth Melgaard.

På Sosu C gør man meget for at skabe et godt læringsmiljø, blandt andet ved at satse på ny velfærdsteknologi, der dels giver eleverne gode kompetencer, dels er et markant signal om, at faget fremover slet ikke vil indebære samme grad af nedslidning, som det var tilfældet for år tilbage.

»Vi har - sammen med kommunerne og regionen - en fælles opgave i at tilbyde et attraktivt læringsmiljø. Og så må man sørge for, at sosu-jobbet i langt højere grad fremstår som meningsfyldt og giver prestige,« siger Elsebeth Melgaard.

Direktøren for Sosu C i Brøndby peger også på, at det for nogle kan være svært at starte på uddannelsen af økonomiske årsager.

»Mange af vores ansøgere er voksne, som gerne vil i gang med at uddanne sig. De har måske haft forskellige jobs, og så kan det ramme hårdt økonomisk, at de første 20 uger er på SU. Hvis man ude i kommuner og region ansatte eleverne fra de startede på uddannelsen, så kunne det måske få flere til at søge ind,« forklarer Elsebeth Melgaard.

Hun angiver også, at de nye adgangskrav til uddannelserne er en årsag til det markante fald i ansøgertallet.

Behov for flere løsninger Hos kommunerne er man klar over udfordringen.

Formanden for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening, Høje-Taastrup Kommunes borgmester Michael Ziegler, mener at kommunerne har en alvorlig udfordring, og at der skal handles nu.

»Det er noget, vi har på bordet i de aktuelle overenskomstforhandlinger,« siger Michael Ziegler.

»Der er ikke én løsning på udfordringen, der er brug for flere løsninger. Blandt andet skal vi ude i kommunerne gøre det mere attraktivt at arbejde på dette område - og så kunne en løsning også være at få de mange, der arbejder på deltid, til at arbejde mere. Nogle arbejder på deltid, fordi det er deres eget ønske, men det kan også være, at vi skal se på arbejdstilrettelæggelsen, så flere får mulighed for at gå fra deltid -til fuldtidsstillinger,« siger Michael Ziegler.

Han sidder netop nu og forhandler overenskomster på området. Han vil ikke love en større generel lønstigning til alle sosu'er, men han afviser på den anden side ikke, at der kan blive tale om at målrette lønmidler til sosu-området.

»Vi ser også løn som et redskab til at få de medarbejdere, vi har brug for ude i kommunerne,« siger borgmester Michael Ziegler.

Løn er ikke ligegyldig Socialdemokratiets erhvervsuddannelsesordfører i Folketinget, Mattias Tesfaye, der selv er valgt på Vestegnen, håber at flere vil søge ind på sosu-uddannelsen.

»De fleste der søger mod social- og sundhedsuddannelserne gør det fordi, de har et ønske om at arbejde med mennesker. Men det betyder ikke, at lønnen er ligegyldig. Vi skal alle sammen have brød på bordet. Jeg er derfor meget glad for, at kommunerne ikke afviser at løfte lønnen til de ansatte på ældreområdet. De udfører et meget vigtigt stykke arbejde og håndterer i stigende grad også medicin og indgår som en afgørende del af plejen,« siger han.

Mattias Tesfaye opfordrer kommunerne til at ansætte eleverne lige så snart de starter på sosu-skolen i Brøndby.

»Det sikrer eleverne løn under grundforløbet i stedet for, at de skal leve af SU. Mange af eleverne har tidligere haft fuldtidsarbejde og har en familie. Det kan ikke altid hænge sammen på SU. Hvis kommunerne indgår uddannelsesaftaler med eleverne inden starten på grundforløbet, skal kommunerne udbetale overenskomstmæssig løn. Langt størstedelen af lønnen bliver dog refunderet af Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag). Alligevel er der nærmest ingen kommuner der vælger denne løsning. Det virker mærkeligt på mig. Måske kender kommunerne ikke denne mulighed,« spørger Mattias Tesfaye.

Mangler uddannelsesaftaler Et punkt, hvor nogle kommuner kunne løfte sig, er uddannelsen af nye social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Sosu-skolerne er eneste udbydere af uddannelser til social- og sundhedshjælper og -assistenter. Uddannelserne er styret af en aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og LO.

Ifølge denne aftale skal kommunerne skaffe 2.500 praktikpladser pr. år på hjælperuddannelsen og 5000 pladser på uddannelsen til social- og sundhedsassistent - sammen med regionerne.

Ingen af kommunerne i Søndagsavisen Vestegnens område opfyldte den lokale del af aftalen ved udgangen af november. Tættest på var Albertslund, hvor man ifølge aftalen skulle indgå 26 uddannelsesaftaler, og havde nået 25 aftaler. Det svarer til en opfyldelse på 96 procent.

Også Høje-Taastrup, Hvidovre og Ishøj ligger relativ højt. Lavest i Søndagsavisen Vestegnens område ligger Brøndby og Glostrup, hvor opfyldelsen lå på henholdsvis 62 procent og 63 procent.

Lokal mangel på »Varme hænder« Tallene her viser, hvor mange sosu’er de enkelte kommuner skal ansætte frem til 2026, dels for at kompensere for de ansatte, som forlader deres jobs på grund af alder, dels fordi der bliver flere ældre borgere. Tallet er også opgjort i procent af det nuværende antal ansatte.

Ishøj: 171 / 82,2 %

Solrød: 115 / 71,6 %

Greve: 252 / 70,7 %

Vallensbæk: 72 / 58,8 %

Høje-Taastrup: 271 / 58,3 %

Albertslund: 144 / 53,4 %

Brøndby: 217 / 45,6 %

Hvidovre: 219 / 43,1 %

Rødovre: 180 / 40,3 %

Glostrup 107 37,3 % Tallene her viser, hvor mange sosu’er de enkelte kommuner skal ansætte frem til 2026, dels for at kompensere for de ansatte, som forlader deres jobs på grund af alder, dels fordi der bliver flere ældre borgere. Tallet er også opgjort i procent af det nuværende antal ansatte.Ishøj: 171 / 82,2 %Solrød: 115 / 71,6 %Greve: 252 / 70,7 %Vallensbæk: 72 / 58,8 %Høje-Taastrup: 271 / 58,3 %Albertslund: 144 / 53,4 %Brøndby: 217 / 45,6 %Hvidovre: 219 / 43,1 %Rødovre: 180 / 40,3 %Glostrup 107 37,3 %