Varm og morsom forestilling

- Freddy og far er en varm og morsom historie om de store spørgsmål og længsler, som vi mennesker bærer med os fra vi er små, og som vi glæder os til at præsentere for børn og voksne på Vestegnen, siger Teater Vestvoldens teaterchef Stephan Pollner.

Både publikum og teateranmeldere fremhæver forestillingen, der er skabt af Torkild Lindebjerg, som står bag Teater TT. Her fra Teateravisens anmelder: »Med et gebis i et glas vand, et hus i et hus i et hus i et hus, lidt festfyrværkeri, og selvfølgelig stjernen, suger Torkild Lindebjerg os ind i et eventyr om det at finde sammen efter nogle store strabadser. Forestillingen går også rent ind, fordi Lindebjerg hele tiden illustrerer begivenhederne på så humoristisk vis. Svends gebis taler fx muntert med. Og på værtshuset er servitricen Ruth Lindebjerg forfra med forklæde på, og vender han ryggen til kommer Svend morsomt til syne med »næse i nakken«. Der griner man altså uanset om man er fire eller fireogfirs,« skriver Teateravisens anmelder om forestillingen, som altså nu kan opleves på Teater Vestvolden i Hvidovre.