En række varebiler på Vestegnen er blevet ramt af indbrud. Politiet vil gerne have oplysninger i sagerne.

Varebiler ramt af indbrud

En mindre bølge af indbrud i varebiler har ramt Vestegnen de senere dage, oplyser Vestegnens Politi. Det er gået ud over varebiler i blandt andet Brøndby, Glostrup og Vallensbæk.

Vestegnens Politi modtog anmeldelse om et tyveri fra en hvid Ford Transit Custom varebil, sket mellem torsdag den 12. marts kl. 18.00 og fredag den 13. marts kl. 07.00 på Folemarksvej i Brøndby. To døre var opbrudt, og diverse værktøj var stjålet.

Der er også kommet anmeldelse om et tyveri fra en Ford Transit varebil, sket mellem fredag den 13. marts mellem kl. 01.00 og kl. 06.45 på Skolevej i Glostrup. En dør var opbrudt, og diverse værktøj var stjålet.

Vestegnens Politi har også fået anmeldelse om tyveri fra to varebiler på Vestervej i Glostrup. Det ene tyveri var sket fra en grå Ford Transit Custom mellem torsdag den 12. marts kl. 16.30 og fredag den 13. marts kl. 06.30. En dør var opbrudt, og diverse værktøj samt en støvsuger var stjålet. Det andet tyveri var sket fra en hvid Ford Transit mellem torsdag den 12. marts kl. 15.00 og fredag den 13. marts kl. 07.00. En dør var opbrudt, og diverse værktøj var stjålet.

Også to varebiler i Vallensbæk er blevet ramt af indbrud. Vestegnens Politi modtog anmeldelse om et tyveri fra to varebiler på Gisselfeldvej i Vallensbæk Strand. Det ene tyveri var sket mellem torsdag den 12. marts kl. 15.00 og fredag den 13. marts kl. 10.00, hvor en dør var opbrudt på en hvid Mercedes Vito. Diverse el- og håndværktøj var stjålet. Det andet tyveri var sket fredag den 13. marts mellem kl. 01.00 og kl. 10.00, hvor en dør var opbrudt på en sort Mercedes Benz. Diverse værktøj var stjålet.