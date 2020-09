En 27-årig mand var ikke meget for at stoppe. Han blev dog til sidst bragt til standsning af Vestegnens Politi. Foto: Kenn Thomsen

Var ikke meget for at stoppe: Sigtet for flere forhold

Vestegnen - 04. september 2020

Bødeblokken var i den grad fremme, da en 27-årig mand onsdag eftermiddag blev stoppet af Vestegnens Politi.

Klokken 17.02 observerede en patrulje i forbindelse med en hastighedsmåling en bil, der kørte for stærkt på Brøndbyvej i Vallensbæk. Bilen blev forsøgt standset, men føreren var ikke meget for det. Det lykkedes lidt efter at få bilen bragt til standsning.

Føreren af bilen, en 27-årig mand, blev sigtet for at køre for stærkt. Det viste sig også, at han ikke havde førerret, så han blev også sigtet for kørsel uden førerret. Ejeren af bilen blev desuden sigtet for at have overladt køretøjet til den 27-årige.

Han erkendte forholdene i øjeblikket, oplyser Vestegnens Politi.