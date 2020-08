Se billedserie Nanna Møller Karlsen signerer ?Vi står her stadig? til Brøndby-borgmester Kent Magelund. Foto: Kim Rasmussen

Vanvittige ti år: - Vi står her stadig

Vestegnen - 05. august 2020 kl. 18:03 Af Peter Erlitz

Nanna Møller Karlsen har været superfan af de blå/gule fra Vestegnen, siden hun var barn. I dag lever hun af at dække Brøndby på sit eget webmedie www.3point.dk. Nu er hun aktuel med bogen "Vi står her stadig", dedikeret alle med passion og interesse for klubben.

- Det er vigtigt med en fælles historiefortælling om klubben - både når det går godt, og når det går skidt. Jeg er pissestolt af klubben, på godt og ond. Brøndby er fantastisk meget mere end "bare" resultater og mesterskaber. Brøndby er også følelser og fællesskab, som Nanna Møller Karlsen udtrykker det.

Hun er vant til aktuelle, korte nyheder på sit Brøndby-medie www.3point.dk

Her dækker hun de blå/gule i tekst, fotos, videoer og podcasts. Ikke kun superligamandskabet - også kvindefodbolden i Brøndby bliver dækket tæt, og det gør ungdomsrækkerne også. Der er nyheder, interviews med spillere og trænere, statistikker, afstemninger og anden involvering for alle, der har interesse i klubben. Man kan roligt sige, at ingen dækker Brøndby IF tættere end www.3point.dk

Flot design Nanna sagde straks ja, da hun blev spurgt, om hun ville skrive en bog om de seneste ti år i klubben.

En vanvittig periode - på godt og ondt. Næsten en nedrykning, og næsten et mesterskab. Næsten en konkurs. Store udskiftninger i ledelsen. Og et årti, hvor ejerkredsen skiftede, og hvor mange store skikkelser sagde farvel.

Det eneste gennemgående i et turbulent årti, er de mange, mange tusinde Brøndby-fans, der støtter klubben. På Vestegnen og i hele landet. Derfor titlen "Vi står her stadig". Senest manifesteret af "Aldrig alene"-trøjen, der er solgt i mere end 34.000 eksemplarer og gav klubben et økonomisk boost på et tidspunkt, hvor coronakrisen var mærkbar.

Forleden blev "Vi står her stadig" præsenteret. Rammen var Brøndby Support-klubhuset Hytten ved Brøndby Stadion, og masser af fans mødte op. Blandt dem var Brøndbys borgmester Kent Magelund og skatteminister Morten Bødskov.

De kunne bladre i en bog, der på 200 sider er spækket med store følelser, sjove historier, historier som går ind bag facaden, sejre og nederlag, kriser og begejstring. Alt sammen i et lækkert design med mange billeder.

- Det er en bog, som man både kan bladre i og fordybe sig i. For mig har det været vigtigt, at indhold og design er blevet forenet, siger Nanna Møller Karlsen.

Blev fan som lille 29-årige Nanna Møller Karlsen er vokset op i Albertslund, og hendes tilknytning til klubben opstod allerede som lille, når hun var med familien på Brøndby Stadion. Hun tog studentereksamen på Brøndby Gymnasium, og kastede sig over kommunikationsstudiet på RUC.

Helt færdig er hun endnu ikke blevet - for www.3point.dk kom i vejen, på den gode måde. Hun startede www.3point.dk i 2014, og sidste år havde fanmediet udviklet sig til en så stor succes, at hun nu kan leve af det.

Bogprojektet har ligget og simret i en længere periode, hvor Nanne Møller Karlsen samtidig med www.3point.dk, også har skulle koncentrere sig om nu otte måneder gamle Valdemar - som naturligvis ankom til mors bogreception iført Brøndby-trøje.

De vigtige fans Da coronasituationen satte en midlertidig stopper for fodbolden, kastede hun sig over bogen.

Bogen beskriver både de økonomiske og ledelsesmæssige op- og nedture, og de sportslige. Nanna Møller Karlsen skriver om skiftende trænere, om skift i spillestil, og om de mange profiler, der er trådt ind og ud af klubben.

Og så er hele udviklingen i fansenes forhold til Brøndby IF grundigt beskrevet og analyseret. Fra en periode, hvor der var et mildt sagt anstrengt forhold mellem klub og fans, og til i dag, hvor der nærmest er opstået en symbiose, og der er meget få konflikter.

- Det er min oplevelse, at klubben i dag tager fansene alvorligt, og at der er tillid og tæt dialog. Jeg synes, at begge parter værner om den tillid, der nu er opbygget. Og jeg synes det er vigtigt, at man i den samlede fortælling om Brøndby de sidste ti år, også får fremhævet de positive historier om fankulturen, siger Nanna Møller Karlsen.

Bogen kan blandt andet købes i Brøndbyshoppen på Brøndby Stadion.