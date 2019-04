Vanvidskørsel gennem byen: Nu har manden fået dom

En 41-årig mand er nu dømt for vanvidskørsel i Rødovre.

Vestegnen - 10. april 2019 kl. 14:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre mennesker måtte springe til side for ikke at blive ramt, da en 41-årig mand kom drønende i en stjålet bil med mindst 70 kilometer i timen på en stille villavej i Rødovre.

Onsdag eftermiddag er den 41-årige mand blevet idømt ét år og tre måneders ubetinget fængsel - for hensynsløs kørsel, for at have forvoldt nærliggende fare for andres liv eller førlighed, og for en sværm af overtrædelser af færdselsloven.

Den 41-årige kunne sådan set godt erkende de fleste af de faktiske omstændigheder, men nægtede sig skyldig i vanvidskørsel og at andre havde været i fare, og han har taget betænkningstid med hensyn til en eventuel anke til Østre Landsret.

Det hele startede sent på eftermiddagen den 28. januar. Den 41-årige mand kom kørende på Ejbyvej i Rødovre i en stjålet VW Golf, og han ville ikke standse, da en patrulje fra Vestegnens Politi gav tegn til ham om at holde ind.

Han satte hastigheden op for at komme væk fra politibilen, som dog satte efter den 41-årige.

Anklagerne mod den 41-årige omfattede blandt andet, at han kørte med mindst 80 kilometer i timen på Ejbyvej, hvor højeste hastighed er 50 km/t, at han foretog en overhaling så en modkørende bilist måtte undvige for ikke at blive påkørt, at han påkørte en personbil og ikke standsede op, at han i krydset mellem Tårnvej og Rødovre Parkvej overhalede højre om ind over cykelstien og med en hastighed på mindst 60 km/t passerede tæt forbi en cyklist, at han kørte over for rødt lys i krydset, at han på Tårnvej i krydset ved Rødovre Centrum igen overhalede højre om ind over cykelstien og kørte over for rødt lys, at han kørte over for rødt lys i krydset Tårnvej og Rødager Allé, at han kørte ad Tårnvej med mindst 110 kilometer i timen, at han kørte ind i rundkørslen Rødager Alle og Veronikavej med en hastighed på mindst 100 kilometer i timen, hvor han var tæt på at påkøre to andre biler, at han kørte over for rødt lys i krydset Veronikavej og Roskildevej, og endelig, at han kørte på Roskildevej i Rødovre mod kørselsretningen.

Vanvidskørslen stoppede på Elversgårdsvej, der er en stille villavej indrettet til gående og cyklister. Med mindst 70 kilometer i timen drønede den 41-årige ned ad vejen, og her måtte tre personer springe til side for ikke at blive påkørt. Den 41-årige mand endte med at køre igennem et stålhegn, ud over en skrænt og i Harrestrup Å, hvor Vestegnens Politi anholdt ham.

Den 41-årige blev dagen efter varetægtsfængslet, og han skal efter dagens dom fortsat være fængslet, bestemte Retten i Glostrup.

Manden blev også dømt for at være narkopåvirket under kørslen og for at have stjålet bilen.

Anklagemyndigheden hos Vestegnens Politi er tilfreds med dommen.

- Der er tale om, at man igennem et længere kørselsforløb, har kørt fuldstændigt vanvittigt, og man har udsat flere personer for en alvorlig fare og overtrådt et hav af bestemmelser i færdselsloven. Dét, sammenholdt med at man tidligere er straffet for noget helt ligeartet, gør, at vi er oppe i det her strafniveau. Jeg er tilfreds med, at retten har været enig med mig i, at der tale om en helt uacceptabel adfærd, og at tiltalte skulle idømmes en lang ubetinget frihedsstraf, siger anklagerfuldmægtig Søren Yde Halse, der førte sagen for anklagemyndigheden hos Vestegnens Politi.