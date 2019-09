Vanvidskørsel: Kørekort røg på stribe

Ti personer fik lørdag frakendt kørekortet i Glostrup og omegn.

Det skete i kølvandet på, at Striben Sjælland holdt biltræf i Glostrup. Striben Sjælland er et fællesskab af bilinteresserede, der stort set hver weekend mødes for at "sparke dæk".

Vestegnens Politi har stærk fokus på bilister, der kører til og fra, og hvis bilister tager af sted for at køre egentligt ræs - fx på Stamholmen i Hvidovre, Fabriksparken i Glostrup/Albertslund, og Baldersbuen i Hedehusene.

Lørdag var færdselsafdelingen hos Vestegnens Politi igen massivt til stede, og det endte med en hel del flere frakendelser end normalt.

Fire personer kørte så hurtigt, at de fik frakendt kørekortet ubetinget. Højeste hastighed stod en motorcyklist for, da han kørte 133 kilometer i timen på Fabriksparken, men der blev også målt 106, 112 og 122 kilometer i timen.

Seks fik en betinget frakendelse af kørekortet. Det betyder, at de skal bestå en kontrollerende køreprøve, for at beholde kørekortet.

Alle frakendelser skete i bymæssig bebyggelse.

Foruden de ti frakendelser, var der 12 klip i kørekortet, to af dem var for at køre om kap, samt en narkopåvirket bilist.

Vestegnens Politi er generelt opmærksom på de ugentlige biltræf - og følger trafikken til og fra tæt med både fotovogne og lasermålinger udvalgte steder.