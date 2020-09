Vanessa springer sig til DM-guld Vestegnen. Ambitionerne er der til endnu mere guld - og Vanessa træner hårdt på at nå sine mål.

Medaljer: I første runde sker det, der ikke må ske. 11-årige Vanessa Bense Warburg vælter en bom. Den unge rytter får dog hanket op i sig selv, og da konkurrencen er forbi, hænger en guldmedalje om halsen på hende. Hun har vundet DM-guld i spring for ryttere op til 13 år. Vanessa Bense Warburg, der bor i Hvidovre og rider i Glostrup Rideklub, er meget glad for sejren, men ambitionerne stopper ikke ved et enkelt DM.

- Nu går vi efter at vinde igen næste år, fortæller Vanessa Bense Warburg og henviser med 'vi' til ponyen Ronja og hendes familie, som selvfølgelig stod på sidelinjen under hele konkurrencen.

Vanessa Bense Warburg fik sin første pony som 6-årig, og vinderhesten Ronja kom til hende fra Norge for to år siden.

Store ambitioner

Konkurrencen foregik i Bernstoffparken i Gentofte, og der var i alt 14 piger under 13 år, som konkurrerede om titlen som Danmarksmester i spring. Vanessa Bense Warburg har trænet hårdt for at kunne vinde DM, hun træner dog ikke kun for at vinde, men også fordi hun elsker at ride.