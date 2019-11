Prismodtageren, Alex Lisbjerg (i midten) fik overrakt Teknikprisen af adm. direktør i Tekniq Arbejdsgiverne, Niels Jørgen Hansen (til højre).

Send til din ven. X Artiklen: Vandt pris for usynlige solfangere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vandt pris for usynlige solfangere

Vestegnen - 10. november 2019 kl. 17:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Miljøhensyn og funktionalitet gik op i en højere enhed, da årets udgave af Teknikprisen blev uddelt under Building Awards i København. Vinderen blev virksomheden Listech IVS fra Rødovre, som har arbejdet med udviklingen af usynlige solfangere.

- I dag har de tekniske installationer fået en så central rolle, at der i højere grad er tale om, at der så at sige bygges indefra og ud i stedet for udefra og ind. De tekniske installationer er måske ikke så synlige, men de er helt afgørende for det liv, der foregår i bygningerne, sagde Niels Jørgen Hansen, adm. direktør hos Tekniq Arbejdsgiverne, der repræsenterer 4.300 virksomheder indenfor el, vvs og metal, da prisen skulle overrækkes.

Juryens begrundelse for valget af prismodtager var blandt andet, at det var den mest nytænkende af de tre finalister. De usynlige solfangere er funktionelle og har desuden den fordel, at de bedre kan integreres i det enkelte byggeprojekt. Samtidig bidrager de til den grønne omstilling ved at benytte solen som vedvarende energikilde.

Glæden var forståeligt nok stor hos prismodtageren.

- Det er jo en fantastisk anerkendelse. Jeg er meget beæret, og det kom voldsomt bag på mig, at vi fik prisen. Jeg havde slet ikke fået forberedt en tale. Vi er en lillebitte virksomhed med to mand, som har lavet et lille projekt, der nu er blevet anerkendt, så det skal vi da ud og have gjort noget ved nu, sagde Alex Lisbjerg, medindehaver af Listech IVS i Rødovre.

- Denne her pris har jo givet mig en eller anden form for ansvar for at bringe idéen ud i livet. Nu skal jeg bare lige finde ud af, hvordan jeg gør det, tilføjede Alex Lisbjerg.

Der var tre nominerede til Teknikprisen, som uddeles af Tekniq Arbejdsgiverne i samarbejde med Schneider Electric og Wexøe.

Prisen gives til en virksomhed, som har sat nye tekniske installationsløsninger i spil og gennem den praktiske udførelse har bidraget til funktionaliteten, komforten og/eller produktiviteten i et konkret byggeprojekt. Prisen har til formål at fremhæve nogle af de aspekter ved et byggeprojekt, der ellers let bliver "glemt og gemt" bag facaden - de tekniske installationsløsninger.