Vandt en million: Troede først det var en fup-mail

Vestegnen - 23. marts 2018 kl. 11:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et ældre ægtepar fra Albertslund er blevet de heldige vindere af Lottos millionærgaranti på en million skattefri kroner efter trækningen lørdag den 17. marts.

Parret var hjemme lørdag aften, og mens manden var gået i seng, sad konen og så tv. Det var dog ikke længe manden fik lov at sove, da konen pludselig kom ind med iPad'en, da der var noget, hun lige var nødt til at have et par ekstra øjne på.

- Hun synes der stod noget med en million. Og det kunne hun ikke få til at passe. Hun var sikker på, det var en fup-mail. Men jeg var med det samme ret sikker på, den var ægte. Så det var godt nok svært at falde i søvn derefter, fortæller den glade vinder, der ønsker at være anonym. Så anonym, at end ikke parrets børn umiddelbart skal vide noget om gevinsten.

»I første omgang holder vi det for os selv. For vi synes, vi har fortjent at bruge pengene selv. Vi har, siden vi blev pensionister, gået og sparet på en masse ting, som vi gerne vil have lavet nu. Men lad os nu se.«

Allerede mandag eftermiddag gik pengene ind på kontoen og for vinderne, der er henholdsvis i slutningen af 70'erne og 60'erne, var det en noget surrealistisk oplevelse.

»Det ser jo helt vanvittigt ud, at man fra det ene øjeblik til det andet har en saldo på over en million kroner.«

Parret er stoppet med at rejse for år tilbage, da de har rejst meget i deres liv og ikke længere kommer så nemt rundt. Derfor skal de fleste af pengene bruges til gøre deres hus mere brugervenligt, da de er meget glade for området.

- Vi har et tre-etagers hus, som vi gerne vil blive boende i. Men man bliver jo ikke yngre, så der er en del ting, vi gerne vil have skiftet ud. Blandt andet har vi kun brusebad i kælderen, så vi skal have et nyt badeværelse i stueetagen. Derudover vil vi gerne have lagt haven om, så den ikke skal passes. Blandt andet vil vi have lagt fliser frem for græs, og træhegn i stedet for hæk. Det er altså ikke ligetil at gå med en hækkesaks, når man snart er 80 år gammel, siger han med et grin.

På trods af alderen går parret stadig op i at gøre noget ud af sig selv.

- Min kone vil gerne have fornyet hele sin garderobe. Og det skal hun have lov til. Så nu skal vi ud at shoppe. Jeg sidder også her og kigger på otte nye skjorter, der ligger foran mig på bordet. Det er virkelig dejligt, at man ikke behøver at tænke over, hvad tingene koster, lyder det fra millionæren i Albertslund.