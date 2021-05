Se billedserie Musikskolen i Hvidovre er stedet, hvor Solveig lærte at spille trompet og siden fik hun undervisning i solosang. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Vandt X Factor: Solveig elsker hverdagen

Vestegnen - 24. maj 2021 kl. 18:49 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

- Man kender aldrig nogen, der er med i X Factor. Men så pludselig er det bare én selv, der er med. Det er sygt mærkeligt, siger Solveig Mølle Lindelof.

Hun vandt X Factor i år og har stadig ikke helt forstået, at det faktisk er sket. Både at hun har været med i programmet og at hun vandt.

Det er godt en måned siden at Solveig vandt finalen og hun har nu fundet tilbage i den hverdag i Hvidovre, som hun har fundet ud af, at hun elsker.

- Vi var blevet advaret af tidligere deltagere om, at det ville blive tomt. Torsdagen før finalen gik Nicoline og jeg helt i panik over, hvordan det ville være, når vi skulle hjem. Vi var virkelig kede af det. Men det har egentlig været ok. Man kan også sige, at for mig fortsætter det jo, fordi jeg skal lave en single. Men der er mindre pres og det er rart, siger 15-årige Solveig.

Den første uge efter X Factor fik Solveig lov til at tage den med ro.

- På det tidspunkt var der stadig online-undervisning og min lærer gav mig lov til bare at holde fri og det havde jeg virkelig brug for. Jeg brugte tiden på at hækle, se nogle film og sove.

- Ugen efter var vi i skole to dage og blev så sendt hjem igen. Men da jeg mødte op i klassen, fik jeg en meget fin velkomst og så sagde min lærer: 'sæt dig ned og lav matematik' og det var mega fedt bare at komme tilbage til nogen, man kendte og bare være Solveig - ikke X Factor-Solveig, siger hun.

Tæt på Lucca og Nikoline Venner og familie har Solveig brugt meget tid sammen med, men de andre live-deltagere fra X Factor er også blevet nære venner.

- Vi skal allesammen mødes i weekenden, men vi taler og skriver også meget sammen i hverdagen. Jeg er især meget tæt på Lucca og Nikoline. Vi lavede alting sammen, da vi var derinde, fortæller Solveig.

Selvom Solveig nyder at have fået sin helt almindelige hverdag igen, er det ikke alt, der er helt som før.

- Jeg arbejder i bageren og kunderne kommer tit med søde kommentarer til mig. Det er hyggeligt, siger Solveig, som også bliver genkendt andre steder, når hun går rundt med sine venner.

- Jeg lægger ikke altid mærke til det når jeg går og snakker med dem jeg er sammen med, men jeg synes altid at folk er så søde når de kommer og giver et kompliment. Det gør mig så glad! siger Solveig. Artiklen fortsætter under billedet

Hverdagen i Hvidovre er slet ikke så dårlig, synes Solveig, som havde frygtet et kæmpe tomrum efter X Factor sluttede. Foto: Jens Wollesen

Trompet og klaver Vi mødes foran Musikskolen i Hvidovre på Kettegård Alle, hvor Solveig har haft nogle af sine tidligste musikalske oplevelser. - Jeg gik til trompet her fra jeg var seks år. Og da jeg var 14, begyndte jeg at gå til sang, siger Solveig.

Hun spiller stadig trompet og har nu fået sin helt egen. Men klaveret er blevet det instrument, hun spiller mest på og da hun sætter sig ved et klaver på musikskolen, finder fingrene hurtigt vej på tangenterne og tonerne af Beethovens Für Elise strømmer ud i rummet.

X Factor-forløbet har også givet Solveig mod på selv at skrive musik og det foregår ofte ved klaveret.

- Det er en rigtig god måde at udtrykke sig på, siger Solveig.

Eget lydstudie En del af præmien hun fik som vinder, var et lydstudie og det har gjort det endnu nemmere at komponere selv.

- Det var først, da jeg fik lydstudiet, at jeg fandt ud af, hvor fed en præmie det egentlig var. Adi fra Team Oh land har hjulpet mig med at købe de ting, jeg har brug for og det er megafedt, siger Solveig, som allerede har erfaring i at indspille musik digitalt.

- Da jeg gik i klub (Køgevejens Ungdomsklub, red.) sad jeg altid inde i lydstudiet og indspillede. Det var især covernumre og det lykkedes mig at brænde tre cd'er med numre. Jeg fik hjælp af en pædagog, vi lavede det sammen. Og han lærte mig fx at finde andenstemmen til en melodi. Det gav mig rigtig meget musikalsk, siger Solveig.

Fedt at stå på scene Solveig går i 9. klasse på Dansborgskolen og når eksamen er i hus, skal hun holde ferie med venner og familie.

- Jeg skal i sommerhus i nogle uger og så skal jeg ud at sejle med nogle venner. Vi er medlem af Søspejderne og skal sejle til en lejr på Sydfyn.

Efter sommerferien starter hun på en musikefterskole og det glæder hun sig rigtig meget til.

Musikken fylder rigtig meget i Solveigs liv og hun håber, at kunne få en karriere som sanger.

- Det jeg især lærte i X Factor var, hvor fedt det er at stå på en scene. Det vil jeg rigtig gerne gøre mere, siger hun.

I den nærmeste fremtid kan hun se frem til igen at mærke lidt af suset fra X Factor, når hun skal indspille sin egen single.

- Jeg skal selv skrive sangen og når jeg har gjort det, skal den indspilles. Det bliver sammen med Oh Land og hendes team og det bliver fedt, siger Solveig. Singlen udkommer hos Universal Music.

Sidste del af præmien er en tur til London, hvor Solveig skal møde selveste Mr. X Factor; Simon Cowell. Der er dog endnu ikke sat en dato på mødet på grund af Corona.

- Jeg tror, jeg bliver ret nervøs og er bange for, at jeg slet ikke tør sige noget til ham, smiler Solveig. Hun er dog spændt på mødet, ikke mindst fordi Simon Cowell i årenes løb har skabt mange stjerner og nok har nogle gode råd.