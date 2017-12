Send til din ven. X Artiklen: Vandt 25.000 kroner hver måned i 10 år: Den længste weekend i mit liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vandt 25.000 kroner hver måned i 10 år: Den længste weekend i mit liv

Vestegnen - 05. december 2017 kl. 11:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 68-årig kvinde fra Greve Kommune blev ramt af ægte julekarma, den 1. december. Hun var med en veninde i Greve Centret, og veninden skulle ind i kiosken for at købe en Lotto-kupon.

»Jeg sagde til hende, at det gad jeg sgu ikke, så jeg snuppede sådan et skrabelod i stedet for,« fortæller hun Danske Spil og understreger, at hun gerne vil være anonym.

Da hun kom hjem til sig selv, skrabede hun loddet, som var et 25 års jubilæumslod.

Danske Spil startede nemlig med at sende skrabelodder på gaden i 1992. Skrabeloddet hed Quick, som senere blev navnet på alle skrabelodderne fra Danske Spil. Siden da har mange spændende lodder som Bogstavjagt, Million og skrabe-julekalender været med til at gøre danskernes hverdag endnu sjovere.

For den 68-årige kvinde fra Greve, blev det først rigtig sjovt at vinde de sammenlagt tre millioner kroner efter en noget lang weekend med både glæde og ængstelse i maven.

»Det har været de længste dage i hele mit liv. Jeg skrabede jo loddet fredag kl. 13.45, så jeg skulle tilbage til kiosken i Greve Centret. De sendte mig så videre til banken og der var klokken blevet 15.45. Da jeg så kommer derind, ringer de til Danske Spil, men får af vide, at der vil gå en halv time, før de kan gøre et eller andet, jeg ikke helt forstod. Og til den tid er banken jo lukket. Så jeg må tage loddet med hjem igen. Og jeg lover dig, jeg har været så nervøs for, at jeg skulle tabe det, eller miste det på en eller anden måde. Så jeg har knap nok været ude og har nærmest sovet med den under hovedpuden,« fortæller hun.

Men efter hun nu har været i banken, har fået loddet i sikkerhed og fået udbetalt de første 25.000 kroner, har hun det meget bedre.

»Jeg er helt lettet nu. Så nu håber jeg, at jeg kan begynde at nyde det lidt, selvom det stadig ikke er feset helt ind på lystavlen. Og jeg ved jo slet ikke, om jeg i min alder kan nå at få brugt alle de penge,« siger hun og griner.

Hun lover dog, at der kommer ekstra gode gaver under træet juleaften.

»Jeg tror, der er nogen, der bliver meget tilfredse med deres julegaver i år,« siger hun og henviser til sin datter og børnebørn.