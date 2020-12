Vagtfirma vil hjælpe til en tryggere jul

Vagtfirmaet K9DK, der holder til i Glostrup, har planlagt at hjælpe Glostrups borgere med trygt at kunne forlade huset i julen. Den 24. og 25. december tilbyder de gratis overvågning af en række adresser.

Det er muligt at tilmelde sig den gratis overvågning, ved senest den 19. december at skrive sin adresse til vagtchef Kawo Ali på telefon 52192500. Ud fra først-til-mølle-princippet vil 100 adresser i Glostrup blive udvalgt, og disse vil blive tilset den 24. og 25. december.

For at der ikke bliver misforståelser, beder K9DK borgere, der har tilmeldt sig vagtordningen at informere naboer om det, så der ikke bliver nogle misforståelser.

Vagtfirmaet har ikke beføjelser til andet end at observere, og det understreges, at deres arbejde er præventivt og for at undgå indbrud. Noget de dog selvfølgelig ikke kan garantere.