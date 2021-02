Vær med til take away-fastelavn

I Rødovre Kirke tænker man i anderledes baner. Kirken laver i øjeblikket online-gudstjenester, som vises på kirkens facebook-side, og fastelavn markeres blandt andet med et såkaldt take away-arrangement for børn lørdag den 13. februar. Løbende mellem klokken 14 og 14.30 kan man komme forbi kirkedøren som barn og aflevere en fastelavnstegning, man selv har tegnet. Med sig får man så en lille "gudstjeneste" og en goddiebag til at tage med hjem. Børnetegningerne vil blive vist på kirkens facebook-side.