VR-briller i undervisningen

Netop som Vestegenen HF & VUC har sendt et stort antal studenter ud i virkeligheden - ud i fremtiden, bliver der arbejdet på de sidste forberedelser, inden der til august bydes velkommen til nye kursister. Et af de hold, der ses særligt meget frem til at byde velkommen, er dem der har valgt at læse HF digital/virtual reality.

HF digital/virtual reality er for kursister, der har en særlig interesse for digital kommunikation, digitale medier samt ny teknologi, og som ønsker at bruge disse digitale og virtuelle elementer som et tillæg til den almindelige HF. Det at der bruges VR-briller, er en del af uddannelsesforløbet, hvor en lærer udarbejder en plan for, hvornår og hvordan VR-brillerne skal bruges.

Den nye teknologi giver kursisterne mulighed for at træde ind i en anden virkelighed og for at gøre ting, som ikke er muligt i den virkelige verden. Ved brug af VR kan man skabe unikke værker, flyve og rejse hvorhen man ønsker uden at det koster noget. Man kan »rejse« til Berlin, Beirut, Tokyo, Månen og Mars - på samme dag. Der er væsentlig forskel på at læse om en by man aldrig har været i, og så at blive »transporteret« til selve byen. Det at kunne opleve og høre byens mange stemmer og lyde er en helt ny måde at tilegne sig viden på. Og det at komme helt tæt på sproget, giver også nye muligheder for at lære nye sprog. Mulighederne er mange - og så er det sjovt!