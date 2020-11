Se billedserie Trækæmperne er kommet i reparationsalderen, og flere kommuner har foretaget løbende vedligeholdelse - som her på Bakke Top Trine i Hvidovre. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Uvildig undersøgelse af trækæmperne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uvildig undersøgelse af trækæmperne

Vestegnen - 24. november 2020 kl. 11:28 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

En uvildig bygningskonstruktør skal vurdere renoveringsbehovet på "De seks glemte kæmper", der findes i Høje-Taastrup, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Rødovre og Hvidovre. Efterfølgende skal de seks ejerkommuner drøfte renoveringsmulighederne.

Det er det foreløbige resultat af forhandlingerne mellem kunstneren Thomas Dambo og de seks kommuner.

De seks glemte kæmper har i de senere år været populære udflugtssteder på Vestegnen. Trækæmperne, som blev skabt som en del af Vestegnens Kulturuge i 2016, er dog ikke alle steder i lige god forfatning, og der har derfor været fokus på, hvordan kæmperne bliver bevaret i en sikker tilstand, så de ikke er til fare for de legende børn, der ofte besøger dem.

Uvildig vurdering

I oktober blev der afholdt et møde mellem ejerkommunerne bag De seks glemte kæmper og kunstneren Thomas Dambo for at drøfte fremtiden for de seks kæmper. Her blev det aftalt, at kommunerne skulle få en uvildig bygningskonstruktør til at vurdere behovet for renovering.

Derfor har ejerkommunerne hyret et rådgivende ingeniørfirma, som skal i gang med at lave en vurdering af trækæmperne.

Når vurderingerne af hver enkelt kæmpe er klar sammen med en anbefaling til fremtidig vedligeholdelsesplan, skal ejerkommunerne tage stilling til renoveringsbehovet, og hvordan renoveringen skal finansieres.

- De seks glemte kæmper er en vigtig kunstinstallation på Vestegnen, der udover at have skabt stor glæde for borgere fra vores egne kommuner og fra andre dele af landet, også i den grad har fået markeret Vestegnen som turistmål for mange udenlandske turister, siden de blev skabt i 2016. Derfor vil vi gå langt for at bevare dem. Når vi har et overblik over, hvad der kræves for at renovere dem, drøfter vi det videre og ser på mulighederne, og hvad der kan lade sig gøre, siger Helle Adelborg, der er borgmester i Hvidovre Kommune og formand for Vestegnens Kulturinvesteringsråd, som står bag Vestegnens Kulturuge.

Renoveringer nødvendige

Teddy Venlig i Høje-Taastrup, Lille Tilde i Vallensbæk, Thomas På Bjerget i Albertslund, Oscar Under Broen i Ishøj, Sovende Louis i Rødovre, og Bakke Top Trine i Hvidovre blev skabt til Vestegnens Kulturuge 2016 - med en idé om en sammenhængende natur- og kunstoplevelse.

Det var også meningen, at vind og vejr efter en tid skulle nedbryde trækæmperne på naturlig måde. De seks trækæmper er nemlig opført i genbrugstræ.

Det er gået anderledes. De seks trækæmper blev en kæmpe succes, og er fortsat en stor attraktion på og udenfor Vestegnen.

De seks trækæmper er dog nået i reparationsalderen. Skal trækæmperne blive stående, som alle ønsker, så skal der ske vedligeholdelse - blandt andet af sikkerhedsmæssige årsager.

Der er forskel på, hvor medtaget de enkelte kæmper er. Nogle ligger i fugtige områder, andre på mere tørre arealer. Nogle bliver brugt til at kravle på i stor stil, andre er udsat for mindre slid.

Alle vil gerne bevare de populære trækæmper, men for kommunerne handler det blandt andet om udgifter og vilkår for renoveringer og løbende vedligeholdelse, og her er der angiveligt opstået en diskussion med kunstneren.

Det er baggrunden for, at der nu gennemføres en uvildig vurdering.

Borgmestrene i de seks kommuner har dog tidligere været ude med en melding om, at de alle gerne vil vedligeholde og dermed bevare trækæmperne. Det er de seks kommuner, der ejer trækæmperne, mens kunstneren har ophavsretten.