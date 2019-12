Se billedserie Merete Amdisen og Ole Bjørstorp på valgaftenen i 2017. I dag har Ole Bjørstorp trukket støtten til Merete Amdisen, og det er mange vrede over.

Send til din ven. X Artiklen: Uro hos flertallet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uro hos flertallet

Vestegnen - 04. december 2019 kl. 13:47 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er splittelse i den socialdemokratiske flertalsgruppe i Ishøj Byråd. Mandag blev gruppeformanden væltet af et snævert flertal.

Det kom som en total overraskelse for 47-årige Merete Amdisen, at hun på et møde i den socialdemokratiske byrådsgruppe mandag blev midtpunkt for en tillidsafstemning. En afstemning, som hun tabte snævert.

Merete Amdisen blev dermed væltet som formand for den 11 m/k store socialdemokratiske byrådsgruppe. Til ny formand valgte gruppen Johnna Stark.

- Det var helt overraskende for mig. Det er ubehageligt at blive væltet, uden der har været en forudgående drøftelse i gruppen af samarbejdet, siger Merete Amdisen.

Merete Amdisen har siddet i Ishøj Byråd siden 2005. Hun er i dag formand for social -og sundhedsudvalget, og medlem af økonomi -og planudvalget. De seneste cirka otte år har hun været formand for den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Borgmester trak støtten Merete Amdisen er mindst lige så overrasket over, at Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp trak støtten til hende.

- Jeg har altid haft et godt makkerskab og samarbejde med Ole Bjørstorp, så ja, jeg er overrasket, siger Merete Amdisen.

At Merete Amdisen nu er blevet væltet, er bemærkelsesværdigt. Det skyldes ikke mindst, at der - både i partiet og i Ishøj generelt - er mange, som havde en forventning og et ønske om, at hun skulle være den nye borgmester, når Ishøjs borgmester siden 2001, Ole Bjørstorp på et tidspunkt trak sig tilbage. Afstemningen i gruppen kan, set i det perspektiv, godt tolkes i retning af, at borgmesteren - og med ham et flertal i gruppen -ikke ønsker Merete Amdisen som borgmesterkandidat.

Har fået opfordringer Mange har dog opfordret Merete Amdisen til at fortsætte med at kæmpe. De har ganske enkelt et ønske om, at Merete Amdisen skal være Ishøjs kommende borgmester.

Selv vil Merete Amdisen ikke komme med en endelig melding.

- Jeg har fået mange henvendelser med opfordringer til at udfordre borgmesteren og kæmpe for at blive partiets spidskandidat. Det har jeg ikke noget svar på i dag. Jeg vil overveje min stilling, og beslutningen vil i allerhøjeste grad, for mit vedkommende, blive taget ud fra, hvad der er bedst for partiet og for Ishøj, understreger Merete Amdisen.

Mens der altså var et meget snævert flertal for at vælte Merete Amdisen, så har andre i byrådsgruppen givet hende opbakning. Blandt andre Kasper Bjering:

- Merete er i mine øjne det ubetinget flittigste og dygtigste medlem af Ishøj Byråd. Vi skal være godt dumme som socialdemokrater og Ishøj-borgere, hvis vi ikke takker ja til at have hende som en meget central person i kommunens politiske liv, skriver han i en kommentar.

Godt samarbejde Merete Amdisen skriver selv, at arbejdet som gruppeformand har givet hende nogle kompetencer, som hun kan bruge fremadrettet:

- Jeg har bestridt posten som gruppeformand igennem flere valgperioder. Det har været en spændende, og til tider udfordrende opgave, at forsøge at få 11 forskellige politiske personligheder til at spille sammen og skabe de bedste resultater for Ishøj. Jeg har haft et godt og konstruktivt samarbejde med byrådets øvrige partier, og ikke mindst med den lokale partiforeningsbestyrelse. Opgaven som gruppeformand har givet mig mange erfaringer, som jeg vil bruge fremadrettet i mit politiske arbejde for Socialdemokratiet i Ishøj, lyder det fra Merete Amdisen.

Ved byrådsvalget i november 2017 var Merete Amdisen opstillet som to'er på den socialdemokratiske liste, og hun fik 347 personlige stemmer. Til daglig arbejder hun som lærer på en specialskole.